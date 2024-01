Temperature primaverili in Piemonte, anche in quota: incendio sulla montagna di Condove | FOTO

MeteoWeb

La risalita dell’anticiclone delle Azzorre sta facendo schizzare le temperature su valori primaverili in Piemonte e in tutto il Nord-Ovest. In Piemonte, si toccano picchi di +23°C e le temperature sono molto elevate anche in quota: valori di +21-23°C si registrano in diverse località di medio-alta valle. Zero termico prossimo ai 4.000 metri. Tra le località più calde di oggi – secondo i dati diffusi dalla pagina Facebook “Centro Meteo Piemonte” – ci sono: +23,4°C a Mompantero, +23,2°C a Susa Pietrastretta, +22,6°C a Villar Pellice, +21,4°C a Chiomonte, +21,3°C a Torre Pellice e Chiusa Pesio frazione Tetti Caban, +21,0°C a Susa regione Polveriera, +20,8°C a San Damiano Macra, +20,6°C a Condove, Varzo, Barge, Demonte, Pradeboni, +20,3°C a Roure.

In queste condizioni, nel pomeriggio è scoppiato un incendio boschivo sulla montagna di Condove, in Valsusa, nel Torinese. La zona coinvolta dalle fiamme si trova in una vallata tra le borgate di Prato Botrile e Mianda. Sul posto i Vigili del Fuoco, gli uomini dall’antincendio boschivo e, in supporto, un elicottero. Un mese fa sempre l’area montana di Condove era stata colpita da un altro incendio.

