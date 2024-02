Maltempo Calabria, pioggia e deboli nevicate in Sila: allagamenti e grandine nel Catanzarese | VIDEO

MeteoWeb

Il maltempo sta colpendo anche la Calabria, con piogge soprattutto sul settore tirrenico e neve sulle cime più alte della Sila. Le nevicate più significative si sono verificate su Monte Botte Donato che, con i suoi oltre 1900 metri di altitudine, è la cima più elevata dell’altopiano. I fenomeni, verificatisi oltre i 1.600 metri, sono ancora piuttosto deboli anche se la quota potrebbe scendere nelle prossime ore con l’abbassamento delle temperature. Imbiancate debolmente anche le stazioni sciistiche di Lorica e Camigliatello.

Altrove, la pioggia, accompagnata da raffiche di vento anche forti che hanno provocato danni, ha interrotto un lungo periodo asciutto, soleggiato e con temperature miti. Temporali alternati a sprazzi di sereno sulla fascia ionica catanzarese dove si sono verificati degli allagamenti della sede stradale con qualche disagio per la circolazione. Come a Sellia Marina, dove nell’arco di 20 minuti sono caduti 22mm di pioggia e grandine. Isolate grandinate hanno colpito anche altre località della fascia ionica del Catanzarese. Mare mosso sia sul Tirreno che sullo Ionio.

Nevica in Sila Grande, le immagini dal Centro Fondo Carlomagno

Nevica nella Sila Piccola catanzarese, le immagini dalla Caserma del Monte Gariglione

