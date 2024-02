L’ondata di maltempo entra nel vivo: picchi di 100mm al Nord, neve sulle Alpi. Allerta per il weekend

MeteoWeb

Dopo settimane di dominio incontrastato dell’anticiclone, è finalmente tornato il maltempo sull’Italia grazie ad una perturbazione che porterà tanta pioggia, forti venti e tanta neve (ma solo in quota). Le regioni più colpite dalle piogge oggi sono Liguria, Lombardia, Veneto e Piemonte. In Liguria, si superano localmente i 100mm, mentre in alta Lombardia si raggiungono picchi di 90mm. Tra i dati pluviometrici più importanti della giornata finora, segnaliamo: 105mm a Parazzuolo di Rezzoaglio, 103mm a Masone, 100mm a Cabanne di Rezzoaglio, 94mm a Pescegallo di Gerola Alta, 91mm a Urbe, 89mm a Rota d’Imagna, Fraconalto, 88mm al Passo del Faiallo, 87mm a Pietralavezzara, Colma di Sormano, 82mm a Gorno, 81mm a Piani Resinelli, 80mm a Piani di Carrega, 79mm a Montoggio, 76mm a Dongo, 74mm a Moltrasio, 72mm a Zambla Alta, 69mm a Recoaro Terme, 67mm a Cicogna, 64mm a Bosio, 60mm a Laigueglia, 58mm a Someraro, 54mm ad Avio, 53mm a Pallanza, 52mm a Cannobio, 49mm a Schio.

Nonostante sia tornato il maltempo, le temperature restano alte per il periodo. Oggi le temperature massime hanno raggiunto i +17°C in Emilia Romagna, +15°C in Liguria e restando tra i +10°C e i +12°C sulle restanti regioni del Nord. Molto caldo al Centro-Sud, con picchi di +24°C in Sicilia e valori oltre i +20°C anche in Calabria e Sardegna. Sulle Alpi sta nevicando ma solo dai 1200-1300 metri in su: è l’inizio di una nevicata abbondante che continuerà fino a domenica seppur limitata alle quote alte. In alcune zone del Piemonte sta nevicando fino ai 1100 metri ma si tratta di fiocchi bagnati, senza accumulo al suolo.

Questo periodo dell’anno dovrebbe essere caratterizzato da ondate di freddo con temperature molto basse e neve in pianura ma quest’anno, l’inverno latita e il rischio è proprio quello di avere un anno dalla stagione invernale praticamente nulla. Questa ondata di maltempo sarà tipicamente autunnale, con tanta pioggia ma senza effetti sulle temperature.

Però è tornato almeno maltempo dopo settimane in cui l’anticiclone ha provocato una grave siccità sulle regioni del Centro-Sud in particolare. Questa perturbazione porterà precipitazioni abbondanti, considerando che è solo l’inizio dell’ondata di maltempo, il cui picco sarà concentrato proprio nei due giorni del weekend.

