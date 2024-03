Allerta Meteo, Pasqua con scirocco, temporali e Sabbia del Sahara. A Pasquetta maltempo anche al Sud

MeteoWeb

L’Italia sta vivendo una Pasqua di maltempo: soffia lo scirocco in tutto il Paese, avvolto da Nord a Sud in una enorme nuvola di Sabbia del Sahara che rende l’atmosfera desertica, giallastra, particolarmente anomala, insolita e suggestiva. Le temperature sono molto elevate un po’ ovunque: al Nord spiccano i +19°C di Bologna e Trieste, abbiamo +15°C a Verona, Padova, Mantova e Modena, più fresco al Nord/Ovest e in Trentino Alto Adige dove sono in atto forti piogge e la temperatura è ferma a +12°C a Milano, Novara e Vercelli, +11°C a Torino, Brescia, Bolzano, Alessandria e Casale Monferrato, +10°C a Trento, Asti e Biella, +9°C a Varese, Como e Sondrio, +8°C a Verbania e Aosta e addirittura +7°C a Cuneo.

Le piogge che stanno colpendo il Nord/Ovest sono sempre più forti: nel Verbano-Cusio-Ossola molte località hanno superato i 200mm da ieri, e le precipitazioni si intensificheranno sensibilmente nelle prossime ore. La situazione è critica in molte località per allagamenti, smottamenti e frane: decine gli interventi dei Vigili del Fuoco.

E questo è stato solo l’inizio, la prima fase di un’ondata di maltempo che sarà ancora molto lunga e molto intensa. Nel pomeriggio-sera di oggi, infatti, sono attesi ulteriori forti nubifragi su tutto il Nord/Ovest, stavolta anche in Liguria, e pioverà in generale in tutto il Nord, con nubifragi su tutto l’arco alpino:

Allerta Meteo per domani, lunedì di Pasquetta

Domani, lunedì 1 aprile, nel giorno di Pasquetta, il maltempo si intensificherà ulteriormente. Non solo continuando a flagellare il Nord, ma anche estendendosi al Centro/Sud. In mattinata il clou del maltempo si sposterà al Nord/Est con piogge torrenziali in Friuli Venezia Giulia. Forti nubifragi anche tra Liguria e Toscana. Sarà una Pasquetta di maltempo anche al Centro, con forti piogge sin dal mattino in Toscana, Umbria, alto Lazio e zone interne delle Marche:

Nel pomeriggio-sera, oltre a persistere al Nord, il maltempo si estenderà definitivamente a tutto il Centro/Sud: avremo forti temporali nel Lazio (colpiranno anche Roma e i Castelli Romani), in Abruzzo, in Campania e nel basso Tirreno, tra Calabria e Sicilia.

Allerta Meteo: tutti i dettagli sul forte vento di oggi e domani

Questa estensione del maltempo al Centro/Sud sarà provocata proprio dalla rotazione dei venti da scirocco a maestrale, che sarà rapida e impetuosa nel pomeriggio del lunedì di Pasquetta. Tra lunedì sera e poi martedì 2 aprile, il maestrale soffierà impetuoso al Sud, soprattutto in Calabria, con raffiche superiori agli 80km/h. Questo scenario farà crollare le temperature e ripulirà l’aria dalla sabbia del Sahara, spazzando via il pulviscolo desertico e ripristinando condizioni di aria limpida, tersa, con visibilità ottima.

Allerta Meteo, così allo scirocco seguirà una burrasca di maestrale: le mappe per Pasqua e Pasquetta

A proposito del Sud: anche oggi localmente fa molto caldo. Abbiamo già +28°C a Cosenza, in Calabria, +27°C a Palermo, Santo Stefano di Camastra e Altavilla Milicia, in Sicilia, e +23°C a Benevento, Castellammare di Stabia, Agropoli e Ascea Marina in Campania. Si tratta però di temperature estremamente localizzate alle aree esposte all’effetto favonio. Fa molto più fresco nelle zone esposte al mar Jonio, dove il vento di scirocco soffia dal mare e rende l’aria fresca e umida: a Catania e Messina, infatti, la temperatura non supera i +18°C. A Taranto la colonnina di mercurio è ferma a +17°C. A Catanzaro abbiamo addirittura +16°C. Ma la città più fredda del Sud è Matera con appena +12°C. Lo scirocco, infatti, determina grandi sbalzi locali in base agli effetti del vento sull’orografia del territorio.

