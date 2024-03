Maltempo Molise: torna la neve sulle montagne | FOTO

MeteoWeb

Il passaggio del ciclone sul Sud Italia ha riportato una parvenza d’inverno, con temperature in calo e neve in montagna. Una spolverata di neve ha interessato anche il Matese, in Molise, imbiancando la località sciistica di Campitello (Campobasso) dopo una stagione segnata da scarse precipitazioni. Spolverata anche a Capracotta, in provincia di Isernia, abituata a ben altri accumuli di neve.

Tuttavia, le basse temperature, scese fino a 0°C a Capracotta, hanno contribuito a consolidare il manto nevoso, offrendo opportunità agli amanti degli sport invernali. Dopo settimane di inverno inesistente, dunque, sono tornare condizioni favorevoli per gli appassionati di sci e snowboard.

