Meteo Bari, le previsioni per domani giovedì 14 marzo

Le previsioni meteo per Giovedì 14 Marzo a Bari prevedono una giornata all’insegna del bel tempo. La mattina sarà caratterizzata da cielo sereno e temperature in lieve aumento, con una minima di +10,8°C alle ore 06:00 che raggiungerà i +15,4°C alle ore 11:00. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche fino a 21,7km/h provenienti da Nord – Nord Ovest.

Nel pomeriggio il cielo resterà sereno, con una leggera diminuzione delle temperature che si attesteranno intorno ai +15,7°C alle ore 12:00. Il vento soffierà sempre da Nord, con intensità fino a 21,1km/h. L’umidità si manterrà intorno al 50% e la pressione atmosferica sarà stabile a 1019hPa.

In serata, il cielo sarà ancora sereno con poche nuvole sparse, e le temperature si abbasseranno leggermente, con un valore di +12,5°C alle ore 21:00. Il vento sarà più leggero, con una velocità intorno ai 6,7km/h proveniente da Ovest. L’umidità aumenterà leggermente al 72%.

In conclusione, le previsioni meteo per Giovedì 14 Marzo a Bari indicano condizioni di bel tempo con cielo sereno per l’intera giornata. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con venti moderati provenienti da Nord. Si consiglia di vestirsi in modo adeguato alle temperature e di godersi una giornata all’aperto alla scoperta della città.

Tutti i dati meteo di Giovedì 14 Marzo a Bari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +11.1° perc. +10.1° Assenti 20.6 ONO max 33.9 Maestrale 68 % 1018 hPa 4 cielo sereno +10.6° perc. +9.4° Assenti 18.2 ONO max 29.9 Maestrale 66 % 1018 hPa 7 cielo sereno +12.1° perc. +10.9° Assenti 18 ONO max 26.4 Maestrale 60 % 1019 hPa 10 cielo sereno +14.9° perc. +13.8° Assenti 18.3 NO max 22.6 Maestrale 52 % 1020 hPa 13 cielo sereno +15.5° perc. +14.5° Assenti 17 N max 21.1 Tramontana 52 % 1019 hPa 16 cielo sereno +14.4° perc. +13.5° Assenti 11.4 N max 15.8 Tramontana 64 % 1019 hPa 19 cielo sereno +12.9° perc. +12.1° Assenti 5.2 NO max 7 Maestrale 72 % 1020 hPa 22 poche nuvole +12.3° perc. +11.4° Assenti 6.3 OSO max 7.4 Libeccio 71 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:00 e tramonta alle ore 18:01

