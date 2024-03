Previsioni Meteo Trento: il bollettino per domani domenica 31 marzo

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 31 Marzo a Trento prevedono condizioni atmosferiche instabili e variabili nel corso della giornata. Al mattino, ci aspettiamo piogge leggere che potrebbero intensificarsi nel corso delle ore, con temperature che si manterranno intorno ai +10°C percepiti. La copertura nuvolosa sarà del 100% e il vento soffierà a velocità leggera, con raffiche occasionali.

Nel corso del pomeriggio, le precipitazioni potrebbero aumentare di intensità, con possibili piogge moderate e forti. Le temperature si manterranno comunque piuttosto basse, intorno ai +13°C, con una umidità che raggiungerà picchi del 95%. La pressione atmosferica si attesterà intorno ai 1007hPa.

In serata, le piogge continueranno a interessare la zona di Trento, con temperature che si manterranno stabili intorno ai +11°C. La copertura nuvolosa rimarrà molto alta, con venti che potrebbero aumentare leggermente di intensità.

In conclusione, Domenica 31 Marzo a Trento si prospetta come una giornata caratterizzata da precipitazioni persistenti e temperature fresche. È consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteo in continuo cambiamento e munirsi di abbigliamento adeguato per affrontare la giornata. Restate aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti repentini nelle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni a Trento.

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia moderata +10.1° perc. +9.7° 3.21 mm 1.3 SO max 5.7 Libeccio 96 % 1007 hPa 4 cielo coperto +10.4° perc. +10° prob. 80 % 1.5 NNE max 4 Grecale 95 % 1007 hPa 7 pioggia leggera +11.7° perc. +11.3° 0.11 mm 1.4 SE max 4.7 Scirocco 92 % 1007 hPa 10 pioggia moderata +13.1° perc. +12.7° 1.96 mm 6.2 S max 8.6 Ostro 85 % 1005 hPa 13 pioggia leggera +11° perc. +10.6° 0.86 mm 7.1 S max 13.2 Ostro 96 % 1007 hPa 16 cielo coperto +13.8° perc. +13.4° prob. 70 % 5.9 SO max 13.1 Libeccio 81 % 1006 hPa 19 cielo coperto +11.4° perc. +11° prob. 31 % 2.9 SE max 4.2 Scirocco 92 % 1007 hPa 22 pioggia leggera +11.4° perc. +11° 0.77 mm 3.9 SE max 6.9 Scirocco 90 % 1006 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 19:46

