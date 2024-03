Previsioni Meteo Udine: tutti i dettagli per domani mercoledì 27 marzo

MeteoWeb

Mercoledì 27 Marzo a Udine si prevedono condizioni meteo avverse a causa di un’intensa perturbazione che porterà piogge abbondanti e venti forti. Le temperature si manterranno comunque miti, con valori compresi tra i +9,5°C e i +13°C.

Durante la notte, a partire dalle 00:00, si registreranno piogge moderate con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature oscilleranno intorno ai +9,6°C, con una percezione di +9,1°C. Il vento soffierà da Nord Est a una velocità di 5,6km/h, con raffiche fino a 8,5km/h.

Nel corso della mattina, le precipitazioni si manterranno costanti, con piogge leggere e una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature saliranno leggermente, con valori intorno ai +11°C. Il vento sarà ancora proveniente da Est, con intensità variabile tra i 7,5km/h e i 9,8km/h.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica peggiorerà, con l’arrivo di forti piogge e venti intensi. Le temperature massime si attesteranno sui +12,5°C, ma la percezione sarà di +12,3°C a causa del vento che soffierà con raffiche fino a 35,5km/h.

In serata, le piogge continueranno a cadere abbondanti, con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature caleranno leggermente, con valori intorno ai +10°C. Il vento sarà ancora protagonista, con raffiche fino a 41,6km/h provenienti da Sud Est.

In conclusione, Mercoledì 27 Marzo a Udine sarà caratterizzato da piogge intense e venti forti. Si consiglia di prestare attenzione agli allagamenti e di tenersi aggiornati sulle condizioni meteo per i prossimi giorni, in quanto la perturbazione potrebbe persistere anche nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 27 Marzo a Udine

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia moderata +9.7° perc. +8.6° 1.26 mm 7.9 NE max 12.8 Grecale 95 % 999 hPa 4 pioggia moderata +10° perc. +9.1° 1.52 mm 7.3 E max 12.9 Levante 95 % 998 hPa 7 pioggia leggera +10.5° perc. +10° 0.44 mm 8.1 E max 18.4 Levante 94 % 997 hPa 10 pioggia leggera +11.2° perc. +10.7° 0.53 mm 8.6 ENE max 15.1 Grecale 92 % 997 hPa 13 pioggia leggera +12.1° perc. +11.7° 0.51 mm 9.6 NE max 15.8 Grecale 90 % 994 hPa 16 forte pioggia +11.8° perc. +11.6° 4.79 mm 8.2 SE max 23.4 Scirocco 96 % 991 hPa 19 forte pioggia +11.5° perc. +11.2° 6.74 mm 14.8 S max 27.1 Ostro 97 % 991 hPa 22 pioggia leggera +10° perc. +7.7° 0.26 mm 16.5 SSE max 24.8 Scirocco 93 % 993 hPa Il sole sorge alle ore 05:50 e tramonta alle ore 18:32

