Meteo Trento, le previsioni per domani sabato 6 aprile

Sabato 6 Aprile a Trento si prospetta una giornata con nubi sparse e temperature gradevoli. Le prime ore del mattino saranno caratterizzate da una copertura nuvolosa intorno al 90%, con temperature che si aggireranno intorno ai +10,8°C. Nel corso della mattinata, la copertura nuvolosa diminuirà, portando a una percentuale intorno al 50% e temperature in aumento fino a raggiungere i +21,5°C intorno alle 11:00.

Nel pomeriggio le nubi saranno ancora presenti, con una copertura intorno al 70% e temperature che si manterranno piuttosto stabili intorno ai +22,3°C. Nel tardo pomeriggio e sera, la copertura nuvolosa tenderà a diminuire, attestandosi intorno al 50% con temperature che si abbasseranno leggermente fino ai +14,6°C intorno alle 21:00.

Le previsioni meteo per Sabato 6 Aprile a Trento indicano quindi una giornata con nubi sparse e temperature gradevoli, ideale per trascorrere del tempo all’aperto. Le condizioni meteo si manterranno stabili nei prossimi giorni, con temperature che oscilleranno tra i +12°C e i +22°C. Si consiglia di vestirsi in modo adeguato per affrontare le variazioni di temperatura durante la giornata.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +12° perc. +11.7° Assenti 1.8 NNE max 2 Grecale 94 % 1025 hPa 3 cielo coperto +11.3° perc. +11° Assenti 2.8 NNE max 3.1 Grecale 95 % 1025 hPa 6 nubi sparse +12.5° perc. +12.2° Assenti 2.3 N max 4.1 Tramontana 89 % 1025 hPa 9 nubi sparse +18.7° perc. +18.4° Assenti 1.2 O max 2.1 Ponente 67 % 1024 hPa 12 nubi sparse +22.3° perc. +22° Assenti 3.2 SO max 4.6 Libeccio 54 % 1022 hPa 15 nubi sparse +22.3° perc. +22.1° Assenti 5.1 SO max 5.4 Libeccio 56 % 1021 hPa 18 nubi sparse +16.4° perc. +16.4° Assenti 5.3 SSO max 5.8 Libeccio 88 % 1022 hPa 21 nubi sparse +14.6° perc. +14.5° Assenti 1 S max 2.5 Ostro 94 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:39 e tramonta alle ore 19:54

