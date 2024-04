Meteo Vicenza, le previsioni per domani mercoledì 24 aprile

MeteoWeb

Mercoledì 24 Aprile a Vicenza si prevedono condizioni meteo instabili, con precipitazioni diffuse e cielo coperto per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno piuttosto basse, con valori che oscilleranno tra i +7,4°C e i +10,9°C. L’umidità sarà elevata, con valori che si attesteranno intorno all’80-90%.

Previsioni Meteo:

Durante la notte, si registreranno piogge moderate con temperature intorno ai +7°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Ovest con intensità fino a 10,8km/h.

La mattina il cielo sarà coperto e le precipitazioni continueranno, con temperature che si manterranno intorno agli +8-9°C. Il vento sarà prevalentemente orientato da Est – Sud Est con intensità fino a 5,6km/h.

Nel pomeriggio le piogge si attenueranno leggermente, ma il cielo rimarrà coperto. Le temperature massime saranno di circa +10,9°C, con venti che soffieranno da Sud – Sud Ovest con intensità fino a 12km/h.

In serata le precipitazioni tenderanno a diminuire, ma il cielo rimarrà nuvoloso. Le temperature si manterranno intorno ai +8-9°C, con venti che si orienteranno da Sud – Sud Est con intensità fino a 3,2km/h.

Considerazioni Finali:

Le previsioni meteo per Mercoledì 24 Aprile a Vicenza indicano un’instabilità atmosferica che porterà piogge diffuse e temperature fresche. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni del traffico e di munirsi di abbigliamento adeguato per fronteggiare il clima umido e piovoso. Per i prossimi giorni si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con graduale attenuazione delle precipitazioni e un aumento delle temperature.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 24 Aprile a Vicenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +7.8° perc. +7° 0.58 mm 5.8 NNO max 10.8 Maestrale 93 % 1007 hPa 3 pioggia moderata +7.4° perc. +7.4° 1.43 mm 2.7 NNO max 4.7 Maestrale 94 % 1006 hPa 6 cielo coperto +7.8° perc. +7.8° prob. 71 % 3.1 O max 5.8 Ponente 90 % 1007 hPa 9 cielo coperto +8.9° perc. +8.9° prob. 24 % 4.6 ESE max 5.2 Scirocco 82 % 1007 hPa 12 pioggia leggera +10.2° perc. +9.4° 0.19 mm 10.1 S max 10 Ostro 78 % 1007 hPa 15 pioggia leggera +10.9° perc. +10° 0.16 mm 10.2 SSO max 12 Libeccio 75 % 1006 hPa 18 pioggia leggera +9.7° perc. +9.4° 0.13 mm 5.1 S max 8.5 Ostro 83 % 1006 hPa 21 pioggia leggera +8.9° perc. +8.9° 0.11 mm 2.3 SSE max 3.2 Scirocco 85 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 06:07 e tramonta alle ore 20:15

