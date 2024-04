Previsioni Meteo Bolzano: il bollettino per domani domenica 14 aprile

MeteoWeb

Domenica 14 Aprile a Bolzano si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche mutevoli. Le previsioni meteo indicano un inizio di giornata con cielo coperto e una copertura nuvolosa che varia dal 87% al 100% nelle prime ore del mattino. Le temperature si manterranno intorno ai +16-17°C, con una leggera brezza di vento proveniente dal Nord Est.

Durante la mattina, le nubi inizieranno a diradarsi, lasciando spazio a nubi sparse con una copertura intorno al 37-46%. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i +24°C verso le ore 09:00. Il vento proveniente dal Sud Ovest aumenterà leggermente di intensità, ma le condizioni rimarranno stabili con un’umidità intorno al 50-53%.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà nuovamente, con una copertura nuvolosa che oscillerà tra l’81% e l’87%. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +27-28°C, con una brezza leggera che potrebbe portare a una probabilità di precipitazioni intorno al 6-11%. L’umidità si manterrà intorno al 41-43%, con una pressione atmosferica intorno ai 1017-1019hPa.

Verso la sera, le condizioni meteorologiche peggioreranno con l’arrivo di piogge leggere e moderate. La copertura nuvolosa raggiungerà il 96-100%, con temperature che scenderanno fino ai +17-18°C. Le precipitazioni potrebbero essere abbondanti, con intensità che varierà da pioviggine a pioggia debole, e un’umidità che si attesterà intorno all’87-93%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 14 Aprile a Bolzano indicano una giornata instabile, con un’alternanza di nubi, schiarite e precipitazioni. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni aggiornate per pianificare al meglio le attività all’aperto e di tenere a portata di mano l’ombrello in caso di pioggia improvvisa.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +16.6° perc. +16.3° Assenti 3.9 NE max 4.6 Grecale 75 % 1027 hPa 3 cielo coperto +15.8° perc. +15.4° Assenti 3.9 NE max 4.6 Grecale 76 % 1026 hPa 6 cielo coperto +17.8° perc. +17.4° Assenti 2.1 NE max 3.3 Grecale 69 % 1025 hPa 9 nubi sparse +24° perc. +23.9° Assenti 3.9 SO max 3.5 Libeccio 53 % 1023 hPa 12 nubi sparse +27.2° perc. +27.2° Assenti 5.5 SO max 8 Libeccio 44 % 1020 hPa 15 nubi sparse +27.3° perc. +27.3° prob. 11 % 8.2 SO max 10.1 Libeccio 43 % 1017 hPa 18 pioggia leggera +20.2° perc. +20.4° 0.26 mm 4.5 SSO max 6.1 Libeccio 80 % 1018 hPa 21 pioggia leggera +17.9° perc. +18.2° 0.81 mm 0.9 E max 3.7 Levante 93 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:23 e tramonta alle ore 20:04

