Previsioni Meteo Vicenza: il bollettino per il weekend

Le previsioni meteo per Vicenza indicano un fine settimana variabile. Si prevedono cieli coperti, nubi sparse e possibili piogge leggere. Le temperature oscilleranno tra i +7°C e i +15°C, con venti di intensità variabile. L’umidità si manterrà intorno al 70%. Siate preparati per un weekend dal clima mutevole e portate con voi l’ombrello per eventuali piogge improvvise.

Venerdì 19 Aprile

Notte: Durante la notte a Vicenza ci sarà un cielo coperto con una copertura nuvolosa del 89%. Le temperature si manterranno intorno ai +8°C, con una leggera brezza proveniente da Nord – Nord Ovest a una velocità di 4,5km/h. L’umidità sarà del 70% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1016hPa.

Mattina: Al sorgere del sole, il cielo presenterà poche nuvole con una copertura nuvolosa del 15%. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i +13°C. Il vento soffierà da Nord Ovest a una velocità di 6,3km/h, mantenendo l’umidità al 66%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà coperto al 100%, con temperature che si assesteranno intorno ai +15°C. Il vento aumenterà la sua intensità provenendo da Sud Ovest a 22,8km/h, con un’umidità del 41% e una pressione atmosferica di 1013hPa.

Sera: Al calare del sole, le nuvole si diraderanno, lasciando spazio a nubi sparse con una copertura nuvolosa del 26%. Le temperature si attesteranno sui +11°C, con una brezza vivace da Ovest – Sud Ovest a 23km/h. L’umidità sarà del 57%.

Sabato 20 Aprile

Notte: Durante la notte a Vicenza il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 6%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +8°C, con una brezza leggera proveniente da Nord a una velocità di 5,7km/h. L’umidità sarà del 70% e la pressione atmosferica si aggirerà sui 1007hPa.

Mattina: Al mattino il cielo presenterà poche nuvole con una copertura nuvolosa dell’11%. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i +7,9°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Est a una velocità di 9,5km/h, mantenendo l’umidità al 73%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà coperto al 100%, con temperature che si assesteranno intorno ai +12°C. Il vento aumenterà la sua intensità provenendo da Nord Est a 22,1km/h, con un’umidità del 57% e una pressione atmosferica di 1009hPa.

Sera: Al calare del sole, il cielo sarà coperto al 100%, con temperature che si attesteranno sui +9,7°C. Il vento soffierà da Nord a 9,9km/h, con un’umidità del 74%.

Domenica 21 Aprile

Notte: Durante la notte a Vicenza il cielo sarà coperto al 98%, con temperature che si manterranno intorno ai +8°C. Il vento soffierà da Ovest – Nord Ovest a una velocità di 6,1km/h, con un’umidità del 77% e una pressione atmosferica di 1014hPa.

Mattina: Al sorgere del sole, il cielo presenterà nubi sparse con una copertura nuvolosa dell’81%. Le temperature si manterranno intorno ai +7,7°C, con una brezza leggera proveniente da Ovest – Nord Ovest a una velocità di 6,4km/h. L’umidità sarà del 77%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà coperto al 90%, con temperature che si assesteranno intorno ai +14,8°C. Il vento soffierà da Est – Sud Est a 8,8km/h, con un’umidità del 42% e una pressione atmosferica di 1013hPa.

Sera: Al calare del sole, la pioggia farà la sua comparsa con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +10°C, con una brezza leggera da Nord – Nord Ovest a 3,8km/h. L’umidità sarà del 70%.

In conclusione, il fine settimana a Vicenza si preannuncia variabile con cieli coperti, nubi sparse e possibili piogge leggere. Le temperature oscilleranno tra i +7°C e i +15°C, con venti di intensità variabile e un’umidità che si manterrà intorno al 70%. Siate preparati per un weekend dal clima mutevole e portate con voi l’ombrello per eventuali piogge improvvise.

