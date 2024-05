Allerta Meteo, forti temporali pomeridiani al Centro/Sud oggi e domani

MeteoWeb

L’Italia si è risvegliata questa mattina con ampie schiarite ma anche nubi sparse, soprattutto al Sud, in Sardegna, Sicilia orientale, Calabria, Puglia, Basilicata e Campania. Molte nubi anche al Nord, tra Lombardia e Piemonte. In questo contesto di spiccata variabilità, oggi si genereranno nelle ore centrali della giornata forti temporali pomeridiani che interesseranno gran parte del Centro/Sud. Saranno fenomeni molto violenti, analoghi a quello che ieri pomeriggio ha colpito Roma.

I temporali più forti di oggi pomeriggio colpiranno proprio il Lazio centrale, la Campania, la Calabria e la Sicilia orientale, con nubifragi nelle zone interne soprattutto in Calabria (Pollino, Sila e Serre) ma anche nel Lazio e in Sicilia, come mostra la mappa del modello Moloch del CNR-ISAC con le previsioni delle precipitazioni per oggi pomeriggio.

Domani, sabato 11 maggio, si ripeteranno fenomeni molto simili nelle medesime zone, particolarmente intensi tra Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia:

