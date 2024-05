Maltempo, Torino torna alla normalità dopo la violenta grandinata: decine di interventi | FOTO

MeteoWeb

I Vigili del Fuoco del comando provinciale di Torino sono stati impegnati in decine di interventi da ieri pomeriggio fino alla serata a causa dell’ennesima ondata di maltempo che ha investito il capoluogo e l’area metropolitana. La grandine che si è abbattuta con violenza sulla città ha creato grossi disagi in particolare nei quartieri come Borgo Vittoria, San Donato, Aurora, Madonna di Campagna, Lucento, Vallette, Regio Parco e Barriera di Milano. Strade imbiancate dai chicchi di ghiaccio in molte vie dove, a causa dei tombini intasati, ci sono stati degli allagamenti che hanno impedito la normale viabilità.

I Vigili del Fuoco hanno dovuto soccorrere un automobilista rimasto bloccato all’interno della sua auto circondata dall’acqua alta in piazza Borgo Dora. Analogo episodio all’interno di un sottopasso a Villastellone, in via Borgo Nuovo. Ci sono stati diversi allegamenti in scantinati, ma anche all’imbocco della Torino-Caselle, in corso Grosseto.

Degli alberi sono caduti in Lungo Dora Voghera, dove alcune auto parcheggiate sono rimaste danneggiate dai rami.

Sono state centinaia le chiamate arrivate in poche ore, ieri, alla centrale operativa della Polizia locale, che ha visto oltre 30 pattuglie impegnate per fronteggiare i rallentamenti del traffico dovuti al forte maltempo. Per ripulire le strade dagli accumuli di ghiaccio e grandine, l’Amiat ha messo in azione tre mezzi spartineve con lama e una pala meccanica e, questa mattina due spandisale, una pala meccanica e un mezzo con lama sgombera neve. Cinque squadre di Smat stanno lavorando per pulire le caditoie, oltre all’intervento nel sottopasso Donat Cattin. Verrà attivato un monitoraggio del suolo nei quartieri maggiormente colpiti per individuare le buche più urgenti da mettere in sicurezza su cui saranno attivate le squadre di intervento.

Questa mattina la situazione è tornata alla normalità.

Infiltrazioni nelle scuole del Torinese per le piogge

Le piogge persistenti e particolarmente violente di questi giorni hanno causato infiltrazioni presso alcuni istituti scolastici del Torinese. Nella succursale dell’Istituto Majorana di Moncalieri ci sono state infiltrazioni dalla copertura in coppi della palazzina storica. L’infiltrazione era stata già rilevata e la scuola aveva già segnalato la necessità di un intervento, che non è stato possibile effettuare efficacemente a causa del maltempo. Questa mattina, la ditta incaricata dalla Città metropolitana è intervenuta per risistemare alcuni coppi rotti o smossi per il forte vento. Lunedì mattina si procederà ad un sopralluogo per verificare la situazione di ogni ambiente didattico ed eventualmente porre in essere ulteriori interventi di manutenzione.

A Torino negli Istituti Birago, Zerboni, Lagrange, la succursale del Passoni si sono avuti casi di infiltrazioni per occlusione delle grondaie intasate da foglie o grandine e rete fognaria esterna. La situazione è monitorata e le ditte incaricate sono intervenute per verificare l’agibilità dei locali. Lunedì seguiranno sopralluoghi ma si ritiene che le attività didattiche possano riprendere senza problemi.

