Meteo Vicenza, le previsioni per domani sabato 11 maggio

Sabato 11 Maggio a Vicenza si prospetta una giornata con condizioni meteo stabili e piuttosto gradevoli. Le previsioni del tempo indicano una copertura nuvolosa che varierà durante la giornata, con temperature che si manterranno su valori primaverili.

Durante la mattina, il cielo sarà prevalentemente sereno con una leggera presenza di nubi sparse. Le temperature si attesteranno intorno ai +18°C alle prime ore del mattino, per poi salire gradualmente fino a raggiungere i +23°C verso le ore centrali della mattinata. La velocità del vento sarà compresa tra i 5,5km/h e i 8,2km/h, proveniente prevalentemente da direzione Nord – Nord Est.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica non subirà variazioni significative. Le nubi sparse tenderanno ad aumentare leggermente, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 75%. Le temperature massime si manterranno intorno ai +24°C, mentre la velocità del vento si attesterà sui 4,1km/h proveniente da Est – Sud Est.

In serata, il cielo si presenterà nuovamente con nubi sparse, con una copertura nuvolosa che si manterrà intorno al 70-80%. Le temperature caleranno leggermente, attestandosi intorno ai +18°C. La velocità del vento diminuirà, arrivando a toccare i 3,2km/h provenienti da Nord Ovest.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 11 Maggio a Vicenza indicano una giornata all’insegna della stabilità, con temperature gradevoli e una copertura nuvolosa variabile. Le condizioni meteo si prevedono favorevoli anche per i prossimi giorni, con temperature che dovrebbero mantenersi su valori simili.

Tutti i dati meteo di Sabato 11 Maggio a Vicenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +16.7° perc. +16.2° Assenti 5 NNE max 5 Grecale 70 % 1020 hPa 4 nubi sparse +15.3° perc. +14.8° Assenti 7.4 N max 8.3 Tramontana 73 % 1019 hPa 7 cielo sereno +19.5° perc. +18.9° Assenti 7.1 ENE max 12.9 Grecale 54 % 1020 hPa 10 cielo sereno +22.5° perc. +22° Assenti 7.9 E max 8 Levante 46 % 1020 hPa 13 nubi sparse +24.3° perc. +23.9° Assenti 5.3 ESE max 4.4 Scirocco 42 % 1019 hPa 16 nubi sparse +23.7° perc. +23.3° prob. 1 % 4.4 ESE max 5.3 Scirocco 46 % 1018 hPa 19 cielo coperto +19.8° perc. +19.5° Assenti 4.1 E max 7.2 Levante 63 % 1019 hPa 22 nubi sparse +17.8° perc. +17.5° Assenti 4.1 NO max 3.9 Maestrale 69 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 05:44 e tramonta alle ore 20:36

