Previsioni Meteo Vicenza: tutti i dettagli per domani giovedì 9 maggio

Le previsioni meteo a Vicenza per Giovedì 9 Maggio prevedono una giornata caratterizzata da cielo coperto e nubi sparse. La copertura nuvolosa sarà molto elevata durante la notte e le prime ore del mattino, con probabilità di piogge leggere. Le temperature si manterranno intorno ai +15°C durante la notte, per poi salire gradualmente durante la giornata, raggiungendo i +22°C nel pomeriggio.

Durante la mattina, il cielo sarà coperto con una probabilità di piogge leggere, mentre nel pomeriggio le nubi si diraderanno leggermente, lasciando spazio a qualche schiarita. Nel tardo pomeriggio e sera, è previsto un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con una diminuzione della copertura nuvolosa e la comparsa di poche nuvole.

Le temperature percepite saranno in linea con i valori reali, con una sensazione di fresco durante la notte e una gradevole temperatura durante il giorno. La velocità del vento sarà generalmente leggera, con raffiche occasionali nel corso della giornata. La direzione del vento varierà da Nord a Sud, mantenendo un’intensità costante.

Le precipitazioni saranno presenti soprattutto durante la notte e la mattina, con probabilità che diminuirà nel corso della giornata. L’umidità si manterrà su valori elevati durante la notte, per poi diminuire gradualmente nel corso della giornata. La pressione atmosferica sarà stabile intorno ai 1020hPa.

In conclusione, Giovedì 9 Maggio a Vicenza si prospetta come una giornata con condizioni meteo variabili, con nubi e piogge leggere soprattutto durante la notte e la mattina, seguite da un miglioramento nel corso della giornata. Le temperature si manterranno nella media stagionale, con una sensazione di fresco durante la notte e una gradevole temperatura diurna. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni del vento e di tenere d’occhio le previsioni del tempo per eventuali aggiornamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +14.8° perc. +14.7° prob. 8 % 2.4 NNE max 4.3 Grecale 89 % 1020 hPa 4 cielo coperto +14.6° perc. +14.4° Assenti 4 NNE max 4.3 Grecale 87 % 1019 hPa 7 cielo coperto +16.2° perc. +15.9° Assenti 1.3 N max 2.8 Tramontana 76 % 1021 hPa 10 nubi sparse +20.9° perc. +20.5° Assenti 2.2 OSO max 2.5 Libeccio 57 % 1021 hPa 13 cielo coperto +22.7° perc. +22.3° prob. 17 % 5.8 SSO max 5.2 Libeccio 48 % 1019 hPa 16 cielo coperto +22.2° perc. +21.8° prob. 26 % 4.5 SO max 6.1 Libeccio 51 % 1019 hPa 19 poche nuvole +18.1° perc. +17.7° prob. 2 % 2.8 SSE max 4.7 Scirocco 68 % 1020 hPa 22 nubi sparse +17.2° perc. +16.9° prob. 1 % 7.4 NNE max 10.8 Grecale 71 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 05:46 e tramonta alle ore 20:34

