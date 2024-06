Maltempo, Nord assediato dai temporali: maestosa Shelf Cloud a Cremona | FOTO

MeteoWeb

Nord Italia sotto assedio dei temporali questa sera. Violenti temporali con grandine e forti raffiche di vento stanno colpendo in queste ore le regioni settentrionali ma anche la Toscana. Particolare attenzione alle celle temporalesche nel Torinese, nel Varesotto, nel Mantovano e a nord di Reggio Emilia. Una maestosa Shelf Cloud (o nube a mensola) è stata avvistata nel sud della Lombardia, in particolare dalla provincia di Cremona. Il colore verdastro fa intendere che nella zona si stanno verificando grandinate.

Tra i dati pluviometrici più rilevanti finora, segnaliamo: 65mm a Canneto, 57mm a Brignano Frascata, 49mm a Somma Lombardo, 48mm a Garbagna, 45mm a Frontignano di Barbariga, 43mm a Mozzanica, 42mm a Soresina, 41mm a Monte Romecchio, 39mm a Caluso, 38mm a Carimate, 37mm a Sardigliano, 35mm a Trivero, Passo delle Radici, S. Pietro a Marcigliano, 34mm a Canegrate, Cividale Mantovano, Novellara, 33mm a Roccaforte Ligure, 32mm a Novi di Modena, 31mm a Piedicavallo, 26mm a Ovada, 21mm a Milano Lambrate, Cremona.

Il maltempo sta avendo effetti anche sulla circolazione ferroviaria in Lombardia. Dalle ore 17:10, la circolazione ferroviaria è sospesa tra Milano Lambrate e Milano San Cristoforo per avverse condizioni meteo. Dalle ore 16:35, la circolazione ferroviaria sulla Linea Mantova – Modena sospesa fra Romanore e Mantova per avverse condizioni meteo.

I fenomeni continueranno anche durante la notte: prestare massima attenzione.

