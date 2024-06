Maltempo Toscana: diverse trombe marine davanti alla costa di Livorno | FOTO

MeteoWeb

Si intensifica il maltempo nel pomeriggio-sera di domenica 2 giugno al Centro-Nord. Mentre forti temporali colpiscono praticamente tutte le regioni del Nord, scatenando nubifragi, grandine e forti raffiche di vento, sulla costa della Toscana è andato in scena uno spettacolo di trombe marine. Diversi vortici sono stati avvistati davanti alla costa di Livorno, di cui uno anche di grosse dimensioni. Le piogge più intense hanno colpito le province di Pisa e Lucca. Tra i dati pluviometrici più importanti finora, segnaliamo 65mm a Canneto, 40mm a Monte Romecchio, 35mm al Passo delle Radici, Pescia, S. Pietro a Marcigliano, 33mm a Rocca Sigillina, 28mm a Terrinca.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

