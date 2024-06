Previsioni Meteo Altamura: tutti i dettagli per il weekend 14 – 16 Giugno

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Altamura indicano un fine settimana all’insegna del bel tempo. Cieli sereni e poche nuvole caratterizzeranno le giornate, con temperature gradevoli in leggero aumento. Il vento sarà prevalentemente leggero, con raffiche vivaci in alcune ore. Non sono attese precipitazioni significative, e l’umidità rimarrà a livelli confortevoli. I cittadini potranno godere di un weekend soleggiato e piacevole.

Venerdì 14 Giugno

Nel corso della notte a Altamura, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +15,9°C, con una leggera percezione di freddo a +15,3°C. Il vento soffierà a 20,5km/h provenendo da Ovest – Nord Ovest, con raffiche fino a 40,8km/h. L’intensità del vento sarà fresca. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità si attesterà al 68% con una pressione atmosferica di 1016hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature aumenteranno fino a raggiungere i +26,6°C, con una percezione di caldo di +26,6°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 15,2km/h proveniente da Nord – Nord Ovest. Le condizioni rimarranno asciutte, con un’umidità al 26% e una pressione atmosferica di 1016hPa.

Nel pomeriggio, si prevedono poche nuvole con una copertura del 14%. Le temperature massime saranno di +27,6°C, con una percezione di caldo di +26,7°C. Il vento soffierà a 17,2km/h provenendo da Nord, con raffiche fino a 20km/h. L’intensità del vento sarà vivace. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità si attesterà al 26% con una pressione atmosferica di 1015hPa.

In serata, il cielo presenterà nubi sparse con una copertura del 36%. Le temperature si abbasseranno a +21,5°C, con una percezione di fresco di +21°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 12,9km/h proveniente da Nord Est. Le condizioni rimarranno asciutte, con un’umidità al 48% e una pressione atmosferica di 1016hPa.

Sabato 15 Giugno

Durante la notte, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una copertura del 53%. Le temperature si manterranno intorno ai +17,2°C, con una percezione di freddo di +16,5°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 1,8km/h proveniente da Sud – Sud Ovest. Le condizioni rimarranno asciutte, con un’umidità al 57% e una pressione atmosferica di 1016hPa.

Nel corso della mattina, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature aumenteranno fino a raggiungere i +25°C, con una percezione di caldo di +24,5°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 5,2km/h proveniente da Sud Est. Le condizioni rimarranno asciutte, con un’umidità al 35% e una pressione atmosferica di 1014hPa.

Durante il pomeriggio, si prevede un cielo sereno con una copertura del 7%. Le temperature massime saranno di +30,4°C, con una percezione di caldo di +28,6°C. Il vento soffierà a 2,8km/h provenendo da Nord – Nord Est, con raffiche fino a 12,3km/h. L’intensità del vento sarà leggera. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità si attesterà al 21% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

In serata, il cielo si presenterà con nubi sparse e una copertura del 46%. Le temperature si abbasseranno a +21°C, con una percezione di fresco di +20,2°C. Il vento sarà vivace, con una velocità di 11,4km/h proveniente da Sud. Le condizioni rimarranno asciutte, con un’umidità al 38% e una pressione atmosferica di 1014hPa.

Domenica 16 Giugno

Nel cuore della notte, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una copertura del 27%. Le temperature si manterranno intorno ai +19,2°C, con una percezione di fresco di +18,5°C. Il vento soffierà a 8,8km/h provenendo da Sud, con raffiche fino a 15km/h. L’intensità del vento sarà moderata. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità si attesterà al 49% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

Durante la mattina, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa dello 4%. Le temperature aumenteranno fino a raggiungere i +26,4°C, con una percezione di caldo di +26,4°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 10,6km/h proveniente da Sud. Le condizioni rimarranno asciutte, con un’umidità al 30% e una pressione atmosferica di 1012hPa.

Nel pomeriggio, si prevede un cielo coperto con una copertura del 100%. Le temperature massime saranno di +33,2°C, con una percezione di caldo di +31°C. Il vento soffierà a 12,6km/h provenendo da Sud Est, con raffiche fino a 22,7km/h. L’intensità del vento sarà vivace. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità si attesterà al 19% con una pressione atmosferica di 1011hPa.

In serata, il cielo sarà coperto con una copertura del 98%. Le temperature si abbasseranno a +23,8°C, con una percezione di fresco di +23,2°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 7,6km/h proveniente da Sud – Sud Est. Le condizioni rimarranno umide, con un’umidità al 37% e una pressione atmosferica di 1014hPa.

Conclusioni

Il fine settimana a Altamura si preannuncia all’insegna del bel tempo, con cieli sereni e poche nuvole. Le temperature saranno gradevoli, con un leggero aumento nel corso dei giorni. Il vento sarà generalmente leggero, con raffiche vivaci in alcune ore della giornata. Non sono previste precipitazioni significative, e l’umidità si manterrà a livelli confortevoli. I cittadini di Altamura potranno godere di un weekend soleggiato e piacevole.

