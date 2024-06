Previsioni Meteo Belluno: tutti i dettagli per domani venerdì 28 giugno

MeteoWeb

Venerdì 28 Giugno a Belluno si prospetta una giornata con condizioni meteo variabili. Le previsioni del tempo indicano una copertura nuvolosa che andrà via via aumentando nel corso della giornata, con possibili precipitazioni nel pomeriggio.

Durante la mattina, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa che oscillerà tra il 14% e il 19%. Le temperature si manterranno intorno ai +24,8°C alle 07:00, per poi salire gradualmente fino a raggiungere i +28,4°C alle 11:00. La velocità del vento sarà leggera, con intensità compresa tra 1,5km/h e 10,5km/h proveniente prevalentemente da direzione Sud.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica si complicherà con l’arrivo di precipitazioni. Alle 13:00 è prevista pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 20% e una temperatura di +28,3°C. Le precipitazioni aumenteranno di intensità nel corso del pomeriggio, con una previsione di pioggia moderata alle 16:00 con una copertura nuvolosa del 25% e una temperatura di +26,7°C.

Nella sera, le precipitazioni continueranno con pioggia leggera alle 17:00, 18:00 e 19:00, con una copertura nuvolosa che varierà tra il 39% e il 77%. Le temperature si attesteranno intorno ai +25,5°C alle 17:00 fino a scendere a +21,4°C alle 19:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, con intensità tra 1,9km/h e 7,3km/h proveniente da direzione Nord.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 28 Giugno a Belluno indicano una giornata con cielo variabilmente nuvoloso e precipitazioni nel pomeriggio e sera. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in evoluzione e di essere preparati per possibili piogge durante la giornata. Restate aggiornati sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni a Belluno per organizzare al meglio le vostre attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +17.5° perc. +17.6° Assenti 9 N max 9 Tramontana 87 % 1016 hPa 4 nubi sparse +17.2° perc. +17.2° Assenti 10.1 NNO max 9.8 Maestrale 85 % 1017 hPa 7 poche nuvole +24.8° perc. +25° Assenti 1.5 NNE max 3.7 Grecale 61 % 1017 hPa 10 poche nuvole +28° perc. +28.8° Assenti 8.6 S max 6.1 Ostro 54 % 1017 hPa 13 pioggia leggera +28.3° perc. +30.1° 0.19 mm 8.8 S max 6.3 Ostro 62 % 1017 hPa 16 pioggia moderata +26.7° perc. +28.5° 1.1 mm 3.7 S max 3 Ostro 73 % 1018 hPa 19 pioggia leggera +21.4° perc. +22° 0.17 mm 7.3 N max 6.6 Tramontana 91 % 1020 hPa 22 nubi sparse +19.9° perc. +20.2° prob. 14 % 10 N max 10.2 Tramontana 86 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 05:23 e tramonta alle ore 21:06

