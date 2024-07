Allerta Meteo, rischio alluvioni lampo in Italia: in arrivo forti temporali e grandinate, il bollettino ESTOFEX

MeteoWeb

Allerta meteo per la nuova fase di maltempo che colpirà l’Italia nel weekend: è quanto riporta il Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment), che ha emesso un nuovo doppio avviso, valido dalle 8 di oggi, venerdì 19 luglio, alle 8 di domenica 21 luglio 2024. In dettaglio, il primo avviso, valido fino a domani alle 8, prevede un livello 2 per l’Austria meridionale e il Nord della Slovenia principalmente per piogge eccessive. Un livello 1 circonda il livello 2 per i seguenti rischi: piogge intense, grandine, forti raffiche isolate. Un livello 1 è stato emesso per parti della Francia meridionale principalmente per grandine e forti raffiche. Un livello 1 è stato previsto per parti delle Alpi Dinariche principalmente per grandine, piogge intense e una raffica isolata. Un livello 1 è stato emesso per il Mar Nero principalmente per piogge intense.

L’avviso valido dalle 8 di domani fino alle 8 di domenica riporta un livello 1 dalla Francia fino al Belgio e al Lussemburgo principalmente per forti raffiche, alcuni eventi di grandine e piogge intense. Il rischio si trasforma maggiormente in un rischio di raffiche forti o isolate verso la Germania occidentale. Un livello 1 è stato previsto dalla Germania sudorientale fino all’Ungheria occidentale per piogge intense. Un livello 1 è stato diramato per i Balcani e fino alla Romania principalmente per grandine, forti raffiche e piogge intense. Infine, un livello 1 è stato emesso per la Georgia occidentale principalmente per piogge intense.

Allerta Meteo, il bollettino ESTOFEX

Per quanto riguarda il periodo dalle 8 di oggi alle 8 di domani, il bollettino ESTOFEX riporta che un blocco con un promontorio subtropicale causa un’ondata di calore prolungata nel Mediterraneo occidentale/centrale e nell’Europa orientale/sudorientale. I modelli indicano un graduale indebolimento, permettendo una debole onda di muoversi verso le Alpi. Un minimo depressionario sulla Finlandia si sposta a Est, formando una vasta depressione sulla Russia nordoccidentale e un’altra stazionaria sulla Turchia. Il fronte freddo sull’Ucraina orientale/mar Nero occidentale è l’unico attivo, ma si sta indebolendo. Altrove, una debole alta pressione domina la superficie.

Il secondo avviso, valido dalle 8 di sabato alle 8 di domenica riporta che il blocco su Europa meridionale/orientale si trasformerà in un blocco a latitudini più elevate con un anticiclone scandinavo in rafforzamento, causato da un anticiclone vicino alle Azzorre e una depressione superiore sull’Islanda che invia un forte impulso verso il Golfo di Biscaglia e la Francia. Questo nuovo pattern porta un flusso più occidentale dalla Francia all’Italia e mantiene un flusso verso il Mediterraneo.

Allerta Meteo in Italia, le aree più a rischio

L’allerta meteo diramata da ESTOFEX (le mappe di seguito evidenziano le aree più colpite) riporta una fase di maltempo principalmente al Nord/Est. Le condizioni instabili interesseranno anche le zone montuose delle Alpi, con lo sviluppo di temporali intensi. Gli elementi di pericolo includono piogge intense, grandinate isolate e forti raffiche di vento. In particolare il primo avviso riporta temporali sparsi con possibili accumuli di pioggia localmente superiori ai 50-70 litri per metro quadrato in poche ore, con conseguenti rischi di alluvioni lampo.

La serata e la notte vedranno la possibilità di cluster di temporali che si muoveranno verso il Sud dell’Austria e la Slovenia, con possibili estensioni fino a Bologna e Firenze, riporta il bollettino. Questi temporali potrebbero portare grandine isolata e piogge intense.

La situazione potrebbe cambiare in modo più evidente a partire da domenica: una perturbazione atlantica attraverserà il Nord Italia.

