Meteo Altamura, le previsioni per domani martedì 30 luglio

Martedì 30 Luglio a Altamura si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate per l’intera giornata. Le temperature si manterranno elevate, con valori massimi attesi nel pomeriggio. Il vento soffierà da nord con intensità variabile, mentre l’umidità relativa dell’aria si manterrà su livelli confortevoli.

Nel dettaglio, durante la notte il cielo sarà sereno con temperature che si attesteranno intorno ai 23°C. Il vento soffierà da nord-ovest con una velocità di circa 21km/h.

Al mattino il meteo sarà caratterizzato da cielo sereno e temperature in aumento, con valori che raggiungeranno i 31°C verso le ore centrali. Il vento sarà moderato, proveniente sempre da nord-ovest.

Nel pomeriggio il cielo resterà sereno e le temperature massime toccheranno i 32°C. Il vento sarà ancora proveniente da nord, con una velocità che potrà raggiungere i 30km/h.

In serata le condizioni meteo non subiranno variazioni significative, con cielo sereno e temperature che si manterranno intorno ai 24°C. Il vento sarà sempre proveniente da nord con una velocità di circa 30km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Martedì 30 Luglio ad Altamura indicano una giornata caratterizzata da cielo sereno, temperature elevate e vento moderato. Le condizioni meteo si confermano stabili anche per i prossimi giorni, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Si consiglia di prestare attenzione all’esposizione prolungata al sole e di mantenere un adeguato livello di idratazione.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +23° perc. +23.1° Assenti 20.3 NO max 39.1 Maestrale 66 % 1014 hPa 4 cielo sereno +22.3° perc. +22.3° Assenti 21.5 ONO max 41.8 Maestrale 67 % 1014 hPa 7 cielo sereno +27.4° perc. +27.7° Assenti 25.7 NNO max 32.3 Maestrale 48 % 1014 hPa 10 cielo sereno +32.2° perc. +30.9° Assenti 23.1 N max 25.6 Tramontana 28 % 1014 hPa 13 cielo sereno +32.3° perc. +30.6° Assenti 28.9 N max 30.2 Tramontana 24 % 1013 hPa 16 cielo sereno +30.3° perc. +28.6° Assenti 27 N max 32.3 Tramontana 23 % 1012 hPa 19 cielo sereno +24.8° perc. +24.2° Assenti 15.7 N max 32.8 Tramontana 32 % 1013 hPa 22 cielo sereno +22.8° perc. +22° Assenti 14.7 NO max 29.2 Maestrale 32 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 05:51 e tramonta alle ore 20:08

