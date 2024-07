Meteo Termoli, le previsioni per domani mercoledì 17 luglio

MeteoWeb

Mercoledì 17 Luglio a Termoli si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori che oscilleranno tra i +26°C e i +31,7°C. Il vento soffierà principalmente da nord con intensità variabile, mentre l’umidità si attesterà intorno al 50-70%.

Nel dettaglio, la mattina sarà caratterizzata da cielo sereno e temperature in aumento, con valori che raggiungeranno i +29,7°C verso le ore centrali. Il vento sarà moderato proveniente da nord – nord ovest.

Nel pomeriggio il cielo resterà sereno, con temperature che si manterranno elevate, intorno ai +29,8°C. Il vento sarà sempre proveniente da nord – nord ovest, con intensità leggermente inferiore rispetto alla mattina.

In serata, la situazione meteorologica potrebbe cambiare leggermente, con l’arrivo di nubi sparse che copriranno il cielo. Le temperature si attesteranno intorno ai +26,5°C, mentre il vento proveniente da ovest sarà più lieve rispetto alle ore centrali della giornata.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercoledì 17 Luglio a Termoli indicano una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno per la maggior parte della giornata e temperature elevate. Tuttavia, verso sera potrebbero verificarsi delle variazioni con l’arrivo di nubi sparse. Resta comunque confermata l’assenza di precipitazioni e fenomeni atmosferici significativi.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 17 Luglio a Termoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +27° perc. +27.4° Assenti 8 ONO max 7.9 Maestrale 50 % 1012 hPa 3 cielo sereno +26° perc. +26° Assenti 6.8 OSO max 6.9 Libeccio 51 % 1012 hPa 6 cielo sereno +29° perc. +28.9° Assenti 4.4 O max 4.7 Ponente 43 % 1013 hPa 9 cielo sereno +28.9° perc. +29.1° Assenti 16.6 NNO max 14.9 Maestrale 47 % 1014 hPa 12 cielo sereno +29.7° perc. +31.5° Assenti 18.8 NNE max 18.4 Grecale 56 % 1013 hPa 15 cielo sereno +29.8° perc. +31.2° Assenti 12.2 NNO max 11.9 Maestrale 53 % 1013 hPa 18 poche nuvole +28.1° perc. +29.5° Assenti 10.2 NO max 10.8 Maestrale 60 % 1013 hPa 21 nubi sparse +27.6° perc. +28.6° Assenti 8 OSO max 8 Libeccio 57 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 05:42 e tramonta alle ore 20:30

