Previsioni Meteo Bolzano: il bollettino per domani mercoledì 31 luglio

Mercoledì 31 Luglio a Bolzano si prevedono condizioni meteo variabili e mutevoli. La giornata inizierà con cielo sereno e temperature gradevoli, ma nel corso della mattina e del pomeriggio sono attese temperature in netto aumento, con cielo sempre sereno. Tuttavia, nel tardo pomeriggio e in serata sono previste precipitazioni, inizialmente leggere ma in intensificazione, che potrebbero portare a una diminuzione delle temperature.

Le previsioni meteo dettagliate per Mercoledì 31 Luglio a Bolzano sono le seguenti:

Notte : cielo sereno con temperature intorno ai +20°C.

: cielo sereno con temperature intorno ai +20°C. Mattina : cielo sereno, con temperature in rapida crescita fino a superare i +30°C.

: cielo sereno, con temperature in rapida crescita fino a superare i +30°C. Pomeriggio : cielo sereno, temperature elevate intorno ai +35°C.

: cielo sereno, temperature elevate intorno ai +35°C. Sera: aumento della copertura nuvolosa e precipitazioni in arrivo, con temperature in calo.

In base alla situazione meteo attesa per Mercoledì 31 Luglio, si consiglia di prestare attenzione alle variazioni climatiche repentino e di essere preparati a un repentino cambiamento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata.

Le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Bolzano indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con cielo sereno e temperature gradevoli. Tuttavia, è consigliabile monitorare costantemente gli aggiornamenti meteo per essere preparati a eventuali cambiamenti improvvisi.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 31 Luglio a Bolzano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +20.3° perc. +20.8° Assenti 5.1 NE max 6.2 Grecale 90 % 1020 hPa 4 cielo sereno +19.5° perc. +19.8° Assenti 5.1 NE max 6.2 Grecale 87 % 1019 hPa 7 cielo sereno +26° perc. +26° Assenti 0.7 NNO max 2.7 Maestrale 63 % 1018 hPa 10 cielo sereno +32.1° perc. +33° Assenti 4.4 SO max 4.5 Libeccio 43 % 1016 hPa 13 cielo sereno +35.6° perc. +34.4° prob. 28 % 6.3 SO max 6.7 Libeccio 25 % 1013 hPa 16 pioggia leggera +31.3° perc. +31.9° 0.33 mm 11.4 ONO max 15.8 Maestrale 44 % 1013 hPa 19 pioggia moderata +21.4° perc. +22° 1.63 mm 6.3 E max 9 Levante 91 % 1018 hPa 22 nubi sparse +19.8° perc. +20.2° prob. 62 % 4.8 NE max 5.8 Grecale 88 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 05:58 e tramonta alle ore 20:43

