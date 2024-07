Previsioni Meteo Cecina: tutti i dettagli per domani martedì 30 luglio

MeteoWeb

Martedì 30 Luglio a Cecina si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Le temperature saranno elevate, con un picco massimo nel primo pomeriggio.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con temperature che si attesteranno intorno ai 25°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Est con una velocità di circa 15-20 km/h.

Al risveglio, al mattino, il cielo rimarrà sereno con una leggera copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni. Le temperature saliranno fino a superare i 30°C e l’umidità si manterrà intorno al 40-50%. Il vento sarà moderato proveniente da Nord Est.

Nel corso del pomeriggio, il sole splenderà a cielo sereno, con temperature che raggiungeranno i 33-34°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità, arrivando a soffiare fino a 30 km/h da Nord Ovest.

In serata, il cielo rimarrà sereno, ma si potranno notare nubi sparse che tenderanno ad aumentare verso le ore notturne. Le temperature si manterranno intorno ai 26°C con una leggera brezza proveniente da Nord Ovest.

In conclusione, le previsioni meteo per Martedì 30 Luglio a Cecina indicano una giornata calda e soleggiata, con temperature elevate e venti moderati. È consigliabile proteggersi adeguatamente dal sole e idratarsi frequentemente. Per i prossimi giorni, si prevede un mantenimento delle condizioni stabili, con temperature che potrebbero rimanere elevate. Bisognerà monitorare eventuali aggiornamenti per eventuali variazioni del meteo.

Tutti i dati meteo di Martedì 30 Luglio a Cecina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +25.1° perc. +25.4° Assenti 10.3 NE max 14.7 Grecale 68 % 1015 hPa 4 cielo sereno +23.8° perc. +24.1° Assenti 11.8 NE max 19 Grecale 70 % 1015 hPa 7 cielo sereno +28.7° perc. +29.3° Assenti 12.4 NE max 20.9 Grecale 50 % 1015 hPa 10 cielo sereno +33.6° perc. +33.8° Assenti 10.2 N max 15.6 Tramontana 36 % 1014 hPa 13 cielo sereno +32.9° perc. +35° Assenti 18.9 NO max 21.8 Maestrale 46 % 1013 hPa 16 cielo sereno +31.3° perc. +33.8° Assenti 19.4 NO max 28.2 Maestrale 53 % 1012 hPa 19 cielo sereno +27.2° perc. +29.4° Assenti 10.6 NO max 13.2 Maestrale 71 % 1013 hPa 22 nubi sparse +26.1° perc. +26.1° Assenti 6 NO max 7.1 Maestrale 77 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:09 e tramonta alle ore 20:38

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.