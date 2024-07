Previsioni Meteo Gioia del Colle: tutti i dettagli per domani martedì 16 luglio

MeteoWeb

Martedì 16 Luglio a Gioia del Colle si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Le prime ore del mattino saranno caratterizzate da un cielo sereno con temperature intorno ai 26-27°C e venti leggeri provenienti da nord. Durante la mattina e il primo pomeriggio, il sole splenderà senza nuvole nel cielo, portando le temperature a salire fino a toccare i 38°C intorno alle ore 12:00.

Nel pomeriggio, non sono previste variazioni significative: il cielo rimarrà sereno con temperature elevate che si manterranno intorno ai 36-37°C. Tuttavia, verso sera è previsto un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che potrebbero portare ad una leggera diminuzione delle temperature.

Le condizioni meteorologiche notturne vedranno un cielo parzialmente nuvoloso con temperature che si attesteranno intorno ai 27°C. I venti provenienti da nord manterranno una certa costanza durante tutta la giornata.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Gioia del Colle, si prevede un mantenimento delle condizioni stabili con temperature elevate e cieli prevalentemente sereni. Tuttavia, potrebbero verificarsi variazioni nella copertura nuvolosa, con possibili annuvolamenti nel corso della settimana. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni del tempo per eventuali aggiornamenti sulle condizioni meteorologiche a Gioia del Colle.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +26.5° perc. +26.5° Assenti 10.7 NNO max 15.1 Maestrale 38 % 1011 hPa 3 cielo sereno +25.8° perc. +25.5° Assenti 9.2 N max 11.7 Tramontana 41 % 1011 hPa 6 cielo sereno +30.4° perc. +29.2° Assenti 11.7 NNO max 16.1 Maestrale 31 % 1011 hPa 9 cielo sereno +35.6° perc. +33.8° Assenti 11.6 NNO max 10.2 Maestrale 21 % 1011 hPa 12 cielo sereno +38.1° perc. +36.4° Assenti 19.2 NNE max 15.3 Grecale 18 % 1010 hPa 15 cielo sereno +35.2° perc. +33.5° Assenti 18.5 NNE max 15.6 Grecale 22 % 1010 hPa 18 poche nuvole +31.4° perc. +29.8° Assenti 11.1 NNE max 16.3 Grecale 26 % 1010 hPa 21 nubi sparse +27.9° perc. +27.3° Assenti 10.5 NNO max 13.1 Maestrale 36 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 05:36 e tramonta alle ore 20:19

