Previsioni Meteo Gravina in Puglia: il bollettino per domani sabato 27 luglio

MeteoWeb

Sabato 27 Luglio a Gravina in Puglia si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e assenza di nuvole per l’intera giornata. Le temperature saranno in aumento durante la mattina, raggiungendo valori elevati nel pomeriggio, per poi diminuire leggermente verso sera.

Nel dettaglio, la mattina si presenterà con cielo sereno e temperature che partiranno da circa +26,5°C alle 06:00, per poi salire gradualmente fino a toccare i +34,7°C alle 11:00. La velocità del vento sarà leggera, con intensità compresa tra i 5,5km/h e i 15,1km/h provenienti prevalentemente da direzione Nord – Nord Est.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno e le temperature continueranno a salire, con punte massime attese intorno ai +35,3°C alle 13:00. Il vento aumenterà leggermente di intensità, con raffiche che potranno raggiungere i 19,8km/h sempre provenienti da direzione Nord Est.

La sera sarà caratterizzata da cielo sereno e temperature in calo, con valori che si attesteranno intorno ai +25,9°C alle 22:00. Il vento sarà leggero, con velocità comprese tra i 1,7km/h e i 4,5km/h provenienti principalmente da direzione Nord Ovest.

In base alle previsioni meteo, per i prossimi giorni a Gravina in Puglia ci si aspetta un mantenimento delle condizioni di bel tempo, con cielo sereno e temperature che dovrebbero rimanere elevate. Si consiglia quindi di attrezzarsi adeguatamente per affrontare le giornate calde e soleggiate che caratterizzeranno la zona nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Sabato 27 Luglio a Gravina in Puglia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +22.1° perc. +21.1° Assenti 7.3 NNO max 7.6 Maestrale 29 % 1014 hPa 3 cielo sereno +21.5° perc. +20.6° Assenti 5.9 NO max 6.5 Maestrale 31 % 1014 hPa 6 cielo sereno +26.5° perc. +26.5° Assenti 5.5 NNO max 7.2 Maestrale 26 % 1015 hPa 9 cielo sereno +32.5° perc. +30.4° Assenti 9.4 NNE max 10.6 Grecale 18 % 1015 hPa 12 cielo sereno +35.1° perc. +32.9° Assenti 18.4 NE max 14.3 Grecale 17 % 1014 hPa 15 cielo sereno +34.6° perc. +32.4° Assenti 19.3 NE max 14.9 Grecale 17 % 1014 hPa 18 cielo sereno +29.5° perc. +28.1° Assenti 10.2 ENE max 14.5 Grecale 27 % 1015 hPa 21 cielo sereno +26.2° perc. +26.2° Assenti 1.7 NO max 3.2 Maestrale 33 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 05:48 e tramonta alle ore 20:12

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.