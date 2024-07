Previsioni Meteo Gravina in Puglia: tutti i dettagli per la prossima settimana 29 Luglio – 1 Agosto

MeteoWeb

Previsioni Meteo a Gravina in Puglia

Le condizioni meteorologiche a Gravina in Puglia saranno caratterizzate da cieli sereni e temperature in aumento nei prossimi giorni. Si registreranno temperature elevate, con punte di +35,5°C nel pomeriggio. Il vento soffierà principalmente da Nord – Nord Est a 25,1km/h, contribuendo a mantenere l’umidità intorno al 28%. La pressione atmosferica si attesterà sui 1013hPa, confermando un clima stabile e caldo.

Lunedì 29 Luglio

Nella notte a Gravina in Puglia, il cielo sarà sereno con una temperatura di +25°C e una leggera brezza proveniente da Nord – Nord Ovest con velocità di 7,9km/h. L’umidità si attesterà al 32% con una pressione atmosferica di 1016hPa.

Durante la mattina, il sole splenderà in un cielo sereno con temperature in aumento. Alle 07:00 la temperatura raggiungerà i +30,8°C con una brezza vivace da Nord Ovest a 17,5km/h. L’umidità sarà del 28% con una pressione di 1015hPa.

Nel pomeriggio, il sole continuerà a dominare il cielo senza nuvole. Alle 15:00 la temperatura sarà di +33,8°C con una brezza vivace da Nord – Nord Est a 25,1km/h. L’umidità si manterrà al 28% con una pressione di 1013hPa.

In serata, il cielo resterà sereno con temperature più miti. Alle 21:00 si attesterà sui +25,5°C con una brezza tesa da Ovest – Nord Ovest a 30,9km/h. L’umidità aumenterà al 54% con una pressione di 1014hPa.

Martedì 30 Luglio

Durante la notte, il cielo sarà limpido con una temperatura di +24°C e un vento fresco da Nord Ovest a 39,2km/h. L’umidità sarà del 61% con una pressione di 1014hPa.

La mattina proseguirà con un cielo sereno e temperature in aumento. Alle 08:00 si raggiungeranno i +30,4°C con una brezza tesa da Nord – Nord Ovest a 28,8km/h. L’umidità sarà del 38% con una pressione di 1014hPa.

Nel pomeriggio, il sole brillerà senza ostacoli. Alle 14:00 la temperatura sarà di +33,4°C con una brezza vivace da Nord a 27,1km/h. L’umidità si attesterà al 25% con una pressione di 1012hPa.

In serata, il cielo resterà sereno con temperature gradevoli. Alle 20:00 si registreranno +25,2°C con una brezza tesa da Nord Ovest a 28,7km/h. L’umidità salirà al 34% con una pressione di 1013hPa.

Mercoledì 31 Luglio

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una temperatura di +22,2°C e una brezza leggera da Ovest – Nord Ovest a 19km/h. L’umidità sarà del 42% con una pressione di 1014hPa.

La mattina inizierà con un cielo limpido e temperature in aumento. Alle 08:00 si raggiungeranno i +30,6°C con una brezza da Nord Ovest a 15,7km/h. L’umidità sarà del 23% con una pressione di 1013hPa.

Nel pomeriggio, il sole splenderà senza nuvole. Alle 14:00 la temperatura sarà di +35,1°C con una brezza vivace da Nord – Nord Est a 19,3km/h. L’umidità si manterrà al 17% con una pressione di 1011hPa.

In serata, il cielo resterà sereno con temperature gradevoli. Alle 20:00 si registreranno +24,9°C con una bava di vento da Nord a 3,2km/h. L’umidità salirà al 39% con una pressione di 1013hPa.

Giovedì 1 Agosto

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una temperatura di +22,7°C e una brezza leggera da Nord Ovest a 6,2km/h. L’umidità sarà del 39% con una pressione di 1012hPa.

La mattina proseguirà con un cielo limpido e temperature in aumento. Alle 08:00 si raggiungeranno i +32,6°C con una bava di vento da Ovest – Sud Ovest a 3,8km/h. L’umidità sarà del 13% con una pressione di 1012hPa.

Nel pomeriggio, il sole brillerà senza nuvole. Alle 14:00 la temperatura sarà di +35,5°C con una brezza da Nord a 18,9km/h. L’umidità si attesterà al 15% con una pressione di 1011hPa.

In serata, il cielo resterà sereno con temperature gradevoli. Alle 20:00 si registreranno +24,9°C con una bava di vento da Nord a 3,2km/h. L’umidità salirà al 39% con una pressione di 1013hPa.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Gravina in Puglia, si prevede un clima stabile e caldo con cieli sereni e temperature in aumento.

