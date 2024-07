Previsioni Meteo Lamezia Terme: il bollettino per domani martedì 30 luglio

MeteoWeb

Martedì 30 Luglio a Lamezia Terme si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno elevate, con un leggero aumento nel corso della mattina e un picco nel primo pomeriggio. La copertura nuvolosa sarà scarsa, con la presenza di poche nuvole solo nelle prime ore del mattino.

Nel dettaglio, al risveglio la temperatura si attesterà intorno ai 22-24°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Ovest. Durante la mattinata, le temperature saliranno fino a superare i 30°C, con una percezione di caldo che potrà raggiungere i 35-36°C. Il vento sarà moderato proveniente da Ovest, con raffiche leggere.

Nel pomeriggio, nonostante un lieve calo delle temperature, si potranno comunque raggiungere valori intorno ai 31-32°C, con una percezione di caldo che si manterrà elevata. La brezza leggera proveniente da Ovest – Sud Ovest contribuirà a mitigare leggermente l’afa.

In serata, le temperature scenderanno gradualmente, ma si manterranno comunque piacevoli, attorno ai 23-25°C. Il cielo sarà sereno, senza nuvole, e il vento sarà leggero proveniente da Ovest – Nord Ovest.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Lamezia Terme, si prevede un mantenimento delle condizioni di bel tempo e stabilità atmosferica. Le temperature dovrebbero rimanere su valori simili, con leggere variazioni giornaliere. Le precipitazioni sono assenti e la copertura nuvolosa sarà scarsa, garantendo giornate soleggiate e ideali per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 30 Luglio a Lamezia Terme

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +22.8° perc. +23.2° Assenti 3.9 NO max 8.8 Maestrale 82 % 1015 hPa 3 cielo sereno +22.2° perc. +22.8° Assenti 3.2 ONO max 8.1 Maestrale 88 % 1014 hPa 6 poche nuvole +26.9° perc. +28.8° Assenti 7.1 O max 10.3 Ponente 72 % 1014 hPa 9 poche nuvole +31.5° perc. +34.6° Assenti 12.6 O max 13.1 Ponente 55 % 1014 hPa 12 poche nuvole +32.3° perc. +35.9° Assenti 14.4 OSO max 13.5 Libeccio 54 % 1013 hPa 15 poche nuvole +30.8° perc. +34.2° prob. 4 % 12.2 O max 11.7 Ponente 59 % 1013 hPa 18 cielo sereno +25.4° perc. +26.2° prob. 4 % 5.3 OSO max 6.8 Libeccio 84 % 1013 hPa 21 cielo sereno +23.6° perc. +24.4° Assenti 2.3 ONO max 5.8 Maestrale 92 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 05:56 e tramonta alle ore 20:05

