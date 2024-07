Previsioni Meteo Piacenza: il bollettino per domani mercoledì 17 luglio

MeteoWeb

Mercoledì 17 Luglio a Piacenza si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo variegate. Le prime ore della mattina vedranno la presenza di nubi sparse con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 77%. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori che oscilleranno tra i +20,8°C e i +23°C. Il vento soffierà da Ovest – Nord Ovest con una velocità di circa 4,5km/h.

Nel corso della mattinata, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 98%. Le temperature aumenteranno leggermente, con valori che si attesteranno tra i +24,8°C e i +26,2°C. Il vento proveniente da Nord Ovest soffierà a una velocità di circa 5,9km/h.

Nel pomeriggio, le nubi si diraderanno, lasciando spazio a poche nuvole con una copertura nuvolosa intorno al 14%. Le temperature saliranno ulteriormente, con valori che si aggireranno tra i +29,7°C e i +30°C. Il vento proveniente da Nord – Nord Est sarà piuttosto debole, con una velocità di circa 5,8km/h.

In serata, la situazione meteorologica a Piacenza si evolverà con la comparsa di piogge leggere. La copertura nuvolosa sarà del 23% e le temperature si attesteranno tra i +25,9°C e i +28,3°C. Il vento proveniente da Nord – Nord Est sarà molto debole, con una velocità di circa 0,5km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercoledì 17 Luglio a Piacenza indicano una giornata con alternanza di nubi e schiarite, con possibilità di piogge leggere in serata. Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori massimi attesi intorno ai +30°C. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del meteo e di essere preparati a eventuali precipitazioni nel corso della giornata.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 17 Luglio a Piacenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +21.8° perc. +22.1° prob. 20 % 7.8 O max 8.7 Ponente 80 % 1013 hPa 3 nubi sparse +20.4° perc. +20.7° Assenti 6.4 O max 7.3 Ponente 85 % 1014 hPa 6 nubi sparse +22.6° perc. +23° prob. 5 % 4.5 ONO max 5.6 Maestrale 83 % 1015 hPa 9 nubi sparse +26.2° perc. +26.2° prob. 15 % 5.2 NO max 3.9 Maestrale 75 % 1015 hPa 12 nubi sparse +29.2° perc. +32.4° prob. 36 % 5.1 NNE max 3.9 Grecale 66 % 1015 hPa 15 nubi sparse +30° perc. +33.4° prob. 9 % 4.1 NNE max 3.6 Grecale 63 % 1014 hPa 18 pioggia leggera +28.3° perc. +32° 0.12 mm 0.5 NNE max 1.2 Grecale 75 % 1014 hPa 21 pioggia leggera +23.6° perc. +24.3° 0.39 mm 5.2 SO max 6.6 Libeccio 86 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 05:53 e tramonta alle ore 21:01

