Previsioni Meteo Piacenza: tutti i dettagli per domani sabato 27 luglio

MeteoWeb

Sabato 27 Luglio a Piacenza si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e copertura nuvolosa quasi assente per l’intera giornata. Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori che raggiungeranno i +34,6°C nel pomeriggio. La percezione della temperatura sarà leggermente superiore, con valori che potranno arrivare fino a +34,8°C. Il vento soffierà prevalentemente da nord con intensità variabile tra i 3km/h e i 7,4km/h, con raffiche leggere. Le precipitazioni saranno assenti e l’umidità si attesterà intorno al 60-70%, con pressione atmosferica stabile sui 1014-1016hPa.

Nel dettaglio, la mattina si presenterà con cielo sereno e temperature in rapida ascesa, con valori che potranno superare i +30°C già dalle prime ore del giorno. Il vento sarà leggero e la percezione della temperatura sarà piacevole.

Durante il pomeriggio, il sole continuerà a splendere su Piacenza, con temperature che raggiungeranno il loro picco massimo nel tardo pomeriggio. Il vento potrà aumentare leggermente di intensità, ma non raggiungerà valori significativi.

In serata, le condizioni meteorologiche rimarranno stabili, con cielo sereno e temperature che si manterranno elevate. Il vento potrà soffiare leggermente più forte rispetto alle ore centrali della giornata, ma senza particolari variazioni.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 27 Luglio a Piacenza indicano una giornata caratterizzata da condizioni di bel tempo, con sole, temperature elevate e assenza di precipitazioni. È consigliabile proteggersi adeguatamente dai raggi solari e idratarsi frequentemente, considerando le temperature che potranno superare i +34°C. Resta aggiornato sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni a Piacenza per pianificare al meglio le tue attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 27 Luglio a Piacenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +22.1° perc. +22.6° prob. 18 % 0.9 ESE max 3.9 Scirocco 84 % 1014 hPa 3 cielo sereno +20.8° perc. +21.3° prob. 5 % 2.7 OSO max 3.7 Libeccio 89 % 1014 hPa 6 cielo sereno +22.9° perc. +23.4° Assenti 3.6 ONO max 4.5 Maestrale 83 % 1016 hPa 9 cielo sereno +27.3° perc. +29.2° prob. 1 % 2.3 NNO max 2.2 Maestrale 68 % 1016 hPa 12 cielo sereno +30.3° perc. +32.8° prob. 3 % 5.1 N max 3.9 Tramontana 57 % 1015 hPa 15 cielo sereno +30.9° perc. +33.7° prob. 2 % 4.7 NNE max 3.5 Grecale 56 % 1014 hPa 18 cielo sereno +28.4° perc. +31.5° prob. 2 % 3.1 NNE max 4.1 Grecale 71 % 1014 hPa 21 cielo sereno +24.5° perc. +25° Assenti 9.1 S max 8.8 Ostro 78 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:04 e tramonta alle ore 20:50

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.