Previsioni Meteo Piacenza: tutti i dettagli per il weekend 12 – 14 Luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Piacenza indicano cielo sereno durante la notte di Venerdì con temperature intorno ai +23°C. Al mattino, nubi sparse e temperature attorno ai +22,2°C. Nel pomeriggio, pioggia leggera con temperature fino a +28,6°C. In serata, cielo sereno con temperature a +24,4°C. Sabato, cielo sereno di notte e poche nuvole al mattino. Nel pomeriggio, pioggia leggera con temperature fino a +23,5°C. Domenica, cielo coperto di notte e al mattino, con temperature intorno ai +20,2°C. Nel pomeriggio, cielo coperto con temperature fino a +28,6°C. Si consiglia un ombrello per le piogge leggere previste.

Venerdì 12 Luglio

Notte

Durante la notte a Piacenza, cielo sereno con una copertura nuvolosa al 4%. Le temperature si attesteranno intorno ai +23°C, con una percezione di +23,4°C. Il vento soffierà a 8km/h proveniente da Ovest, con raffiche fino a 8,2km/h. L’umidità sarà del 79% e la pressione atmosferica a 1013hPa.

Mattina

La mattina si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa al 43%. Le temperature saranno intorno ai +22,2°C, con una percezione di +22,6°C. Il vento sarà a 7,1km/h da Ovest, con raffiche fino a 8,1km/h. L’umidità sarà del 82% e la pressione atmosferica a 1012hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio è attesa pioggia leggera con una copertura nuvolosa all’84%. Le temperature saliranno fino a +28,6°C, con una percezione di +31,8°C. Il vento sarà a 6,8km/h da Nord – Nord Ovest, con raffiche fino a 4,9km/h. Sono previste precipitazioni di 0.15mm, con un’umidità del 70% e una pressione atmosferica a 1010hPa.

Sera

In serata il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 3%. Le temperature si abbasseranno a +24,4°C, con una percezione di +25°C. Il vento soffierà a 4,1km/h da Sud Ovest, con raffiche fino a 8,8km/h. L’umidità sarà dell’81% e la pressione atmosferica a 1007hPa.

Sabato 13 Luglio

Notte

Durante la notte a Piacenza, si prevede un cielo sereno con una copertura nuvolosa al 3%. Le temperature si manterranno intorno ai +21°C, con una percezione di +21,4°C. Il vento sarà a 4,7km/h da Ovest – Sud Ovest, con raffiche fino a 7,6km/h. L’umidità sarà dell’86% e la pressione atmosferica a 1008hPa.

Mattina

La mattina si presenteranno poche nuvole con una copertura nuvolosa al 13%. Le temperature saranno intorno ai +20,8°C, con una percezione di +21,2°C. Il vento sarà a 2,9km/h da Ovest – Sud Ovest, con raffiche fino a 5,5km/h. L’umidità sarà dell’88% e la pressione atmosferica a 1008hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio è prevista una situazione di pioggia leggera con una copertura nuvolosa al 57%. Le temperature saliranno fino a +23,5°C, con una percezione di +24°C. Il vento sarà a 5,7km/h da Nord – Nord Est, con raffiche fino a 5,4km/h. Sono attese precipitazioni di 0.13mm, con un’umidità dell’83% e una pressione atmosferica a 1010hPa.

Sera

In serata il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa all’85%. Le temperature si abbasseranno a +22,8°C, con una percezione di +23,3°C. Il vento soffierà a 4,6km/h da Ovest – Sud Ovest, con raffiche fino a 5,6km/h. L’umidità sarà dell’83% e la pressione atmosferica a 1010hPa.

Domenica 14 Luglio

Notte

Durante la notte a Piacenza, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa al 91%. Le temperature si manterranno intorno ai +20,8°C, con una percezione di +20,6°C. Il vento sarà a 8,9km/h da Ovest – Sud Ovest, con raffiche fino a 9,4km/h. L’umidità sarà del 64% e la pressione atmosferica a 1011hPa.

Mattina

La mattina si prevede un cielo coperto con una copertura nuvolosa al 99%. Le temperature saranno intorno ai +20,2°C, con una percezione di +20,1°C. Il vento sarà a 8,1km/h da Ovest – Sud Ovest, con raffiche fino a 8,5km/h. L’umidità sarà del 70% e la pressione atmosferica a 1011hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio è attesa una situazione di cielo coperto con una copertura nuvolosa al 7%. Le temperature saliranno fino a +28,6°C, con una percezione di +30,2°C. Il vento sarà a 5,1km/h da Nord – Nord Ovest, con raffiche fino a 4,1km/h. L’umidità sarà del 59% e la pressione atmosferica a 1012hPa.

Sera

In serata il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si abbasseranno a +24,5°C, con una percezione di +24,9°C. Il vento soffierà a 2,7km/h da Ovest, con raffiche fino a 2,9km/h. L’umidità sarà del 74% e la pressione atmosferica a 1012hPa.

Alla luce delle previsioni meteo per il fine settimana a Piacenza, si consiglia di tenere a portata di mano un ombrello per affrontare le possibili piogge leggere previste. Le temperature si manterranno gradevoli, con un leggero aumento nel corso dei giorni. Restate aggiornati per eventuali cambiamenti nelle previsioni.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.