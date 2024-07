Previsioni Meteo Terlizzi: il bollettino per domani mercoledì 31 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 31 Luglio a Terlizzi indicano condizioni generalmente stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Al mattino il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa, mentre nel pomeriggio si potranno osservare nubi sparse. Le temperature si manterranno elevate, con valori massimi intorno ai 31°C nel primo pomeriggio.

Durante la notte, il cielo sarà sereno e la temperatura si attesterà intorno ai 25°C. Le prime ore del mattino vedranno un lieve aumento delle temperature, con valori che raggiungeranno i 26°C intorno alle 06:00. Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno con una leggera brezza proveniente dall’Ovest – Nord Ovest.

Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, con la presenza di nubi sparse e una temperatura massima di 31°C intorno alle 12:00. La brezza proveniente dal Nord – Nord Est contribuirà a mantenere le temperature gradevoli nonostante il caldo.

In serata, il cielo tornerà a essere sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 27°C. La brezza leggera proveniente dal Nord favorirà un graduale raffreddamento dell’aria, rendendo la serata piacevole e ideale per passeggiate all’aperto.

In conclusione, le previsioni meteo per Terlizzi per Mercoledì 31 Luglio indicano una giornata caratterizzata da temperature elevate e cielo prevalentemente sereno con nubi sparse nel pomeriggio. Le condizioni meteo si prevedono stabili anche per i prossimi giorni, con temperature che si manterranno su valori simili e un clima generalmente soleggiato.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +24.4° perc. +24.2° Assenti 20.8 ONO max 33 Maestrale 47 % 1014 hPa 4 cielo sereno +23.7° perc. +23.3° Assenti 17.6 ONO max 30.5 Maestrale 47 % 1014 hPa 7 cielo sereno +27.5° perc. +27.1° Assenti 17.7 NO max 22.3 Maestrale 37 % 1014 hPa 10 cielo sereno +30.3° perc. +29.1° Assenti 13.8 N max 14.5 Tramontana 31 % 1014 hPa 13 nubi sparse +30.7° perc. +30.2° Assenti 20.4 NNE max 18.8 Grecale 38 % 1012 hPa 16 nubi sparse +29.5° perc. +29.1° Assenti 13.5 NNE max 14.1 Grecale 40 % 1012 hPa 19 cielo sereno +27° perc. +27° Assenti 4.6 N max 5.5 Tramontana 43 % 1012 hPa 22 cielo sereno +26.1° perc. +26.1° Assenti 5.1 N max 7.1 Tramontana 46 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 05:51 e tramonta alle ore 20:08

