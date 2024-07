Previsioni Meteo Trento: il bollettino per domani domenica 14 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Trento per Domenica 14 Luglio mostrano un’alternanza di condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Al mattino, il cielo sarà prevalentemente sereno con poche nuvole e una temperatura che si attesterà intorno ai +27,6°C percepiti. Nel corso della mattinata, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma le condizioni rimarranno generalmente stabili con una leggera brezza proveniente da Ovest – Nord Ovest.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà parzialmente con la comparsa di nubi sparse, portando la temperatura a +30,8°C. La brezza leggera proveniente da Sud – Sud Ovest contribuirà a mantenere una sensazione di fresco nonostante il caldo. Nel tardo pomeriggio e in serata, la copertura nuvolosa aumenterà ulteriormente, con la possibilità di precipitazioni leggere e una temperatura che si attesterà intorno ai +27°C.

Nella notte, le nubi sparse continueranno a dominare il cielo, mantenendo una temperatura piacevole intorno ai +19,4°C. Il vento sarà leggero proveniente da Nord – Nord Est, con raffiche di vento che si manterranno nella norma.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Trento, si prevede un lieve peggioramento delle condizioni atmosferiche con un aumento della copertura nuvolosa e la possibilità di precipitazioni sparse. Tuttavia, le temperature rimarranno piuttosto stabili, con valori che si manterranno su livelli estivi. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni aggiornate per eventuali cambiamenti repentini nelle condizioni meteorologiche.

Tutti i dati meteo di Domenica 14 Luglio a Trento

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +18.4° perc. +18.7° prob. 2 % 3.9 NNE max 4.6 Grecale 94 % 1014 hPa 4 nubi sparse +17.6° perc. +17.9° Assenti 4.3 NNE max 4.8 Grecale 95 % 1014 hPa 7 poche nuvole +23° perc. +23.4° Assenti 4 NNE max 5.7 Grecale 77 % 1014 hPa 10 poche nuvole +29° perc. +29.4° Assenti 3.6 SO max 7.7 Libeccio 48 % 1012 hPa 13 nubi sparse +30.8° perc. +30.4° prob. 22 % 9 SSO max 11.4 Libeccio 38 % 1012 hPa 16 nubi sparse +28.7° perc. +29.4° prob. 24 % 9.6 SSO max 12.4 Libeccio 51 % 1012 hPa 19 cielo coperto +22.1° perc. +22.6° prob. 4 % 2.6 SSO max 3.8 Libeccio 85 % 1014 hPa 22 nubi sparse +19.8° perc. +20.3° prob. 1 % 2.9 NNE max 4.1 Grecale 91 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 05:41 e tramonta alle ore 21:01

