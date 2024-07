Previsioni Meteo Triggiano: tutti i dettagli per domani giovedì 25 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 25 Luglio a Triggiano mostrano condizioni stabili e soleggiate per l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà minima, con cielo sereno per gran parte della giornata.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno con una leggera presenza di nuvole sparse. Le temperature si manterranno intorno ai 28-30°C, con una percezione di caldo leggermente superiore. Il vento soffierà da Nord – Nord Ovest con intensità variabile tra i 20 e i 25 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno e la temperatura massima raggiungerà i 31°C. Il vento sarà sempre proveniente da Nord con una velocità tra i 20 e i 25 km/h.

In serata, le condizioni meteo resteranno stabili, con cielo sereno e temperature intorno ai 28°C. Il vento sarà ancora proveniente da Nord – Nord Ovest con una velocità tra i 25 e i 30 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Triggiano per Giovedì 25 Luglio indicano una giornata caratterizzata da cielo sereno, temperature gradevoli e vento moderato. Le condizioni meteo si prevedono stabili anche per i prossimi giorni, con temperature che si manterranno su valori simili e cielo prevalentemente sereno.

Tutti i dati meteo di Giovedì 25 Luglio a Triggiano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +27.1° perc. +28.2° prob. 11 % 18.6 ONO max 31.1 Maestrale 60 % 1008 hPa 4 cielo sereno +26.8° perc. +28.3° prob. 16 % 19 NO max 30.9 Maestrale 67 % 1009 hPa 7 cielo sereno +28.6° perc. +29.3° Assenti 21.7 NNO max 26 Maestrale 51 % 1009 hPa 10 poche nuvole +30.4° perc. +30.7° Assenti 19 NNO max 20.7 Maestrale 44 % 1009 hPa 13 cielo sereno +31° perc. +30.8° Assenti 19.5 N max 23.1 Tramontana 39 % 1009 hPa 16 cielo sereno +30.5° perc. +30.7° Assenti 16.6 NNO max 25.1 Maestrale 43 % 1008 hPa 19 cielo sereno +28.6° perc. +28.8° Assenti 14.9 NNO max 23.9 Maestrale 47 % 1009 hPa 22 cielo sereno +27.6° perc. +28.6° Assenti 17.7 NNO max 30.2 Maestrale 58 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 04:11 e tramonta alle ore 04:11

