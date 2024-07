Previsioni Meteo Udine: tutti i dettagli per domani venerdì 12 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 12 Luglio a Udine prevedono una giornata caratterizzata da variazioni climatiche significative. Al mattino, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa, mentre nel pomeriggio sono attese precipitazioni sotto forma di piogge leggere. La temperatura massima si attesterà intorno ai 31,5°C con un’umidità del 57% e una pressione atmosferica di 1010hPa.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una temperatura che oscillerà intorno ai 21,8°C. Le condizioni rimarranno stabili anche nelle prime ore del mattino, con una leggera presenza di nuvole e temperature in aumento fino a raggiungere i 25,1°C.

Nel corso della mattinata, il cielo si manterrà sereno con una copertura nuvolosa in aumento, ma senza precipitazioni. Le temperature continueranno a salire, arrivando a toccare i 29,6°C intorno alle 09:00.

Nel pomeriggio, a partire dalle 10:00, sono attese piogge leggere che si protrarranno fino alla sera. Le temperature massime si registreranno intorno alle 15:00, con 31,5°C e un’umidità del 57%.

In serata, il tempo continuerà ad essere instabile con piogge leggere che si attenueranno gradualmente verso la mezzanotte. Le temperature si manterranno intorno ai 22°C con un’umidità che raggiungerà il 91%.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 12 Luglio a Udine indicano una giornata con un’alternanza di cielo sereno e piogge leggere nel corso della giornata. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni climatiche e di munirsi di un ombrello in caso di piogge improvvise. Restate aggiornati per ulteriori informazioni sulle condizioni meteo dei prossimi giorni a Udine.

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +21.8° perc. +22.2° prob. 29 % 10.7 NNE max 10.1 Grecale 83 % 1013 hPa 3 cielo sereno +21.2° perc. +21.5° prob. 12 % 9.3 NNE max 8.6 Grecale 83 % 1012 hPa 6 cielo sereno +25.1° perc. +25.7° prob. 12 % 5.2 NNE max 6.7 Grecale 76 % 1012 hPa 9 poche nuvole +29.6° perc. +32.2° prob. 44 % 3.3 S max 3.8 Ostro 61 % 1011 hPa 12 pioggia leggera +31.3° perc. +34.6° 0.13 mm 7.4 SSO max 8.1 Libeccio 56 % 1010 hPa 15 pioggia leggera +31.1° perc. +35° 0.18 mm 8.8 SSO max 9 Libeccio 60 % 1009 hPa 18 pioggia leggera +26.3° perc. +26.3° 0.83 mm 5.7 SSE max 5.8 Scirocco 84 % 1008 hPa 21 pioggia leggera +23° perc. +23.6° 0.61 mm 3.9 ENE max 4.4 Grecale 87 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 05:30 e tramonta alle ore 20:54

