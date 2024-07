Previsioni Meteo Vicenza: tutti i dettagli per domani martedì 16 luglio

MeteoWeb

Martedì 16 Luglio a Vicenza si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Le temperature saranno elevate, con valori che raggiungeranno i +34°C durante le ore centrali del giorno. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente nel pomeriggio, ma non sono previste precipitazioni significative.

Nel dettaglio, al mattino il cielo sarà sereno con temperature che si attesteranno intorno ai +26°C. Nel corso della mattinata e fino al primo pomeriggio, il sole splenderà senza interruzioni e le temperature aumenteranno gradualmente, superando i +30°C.

Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, con una probabilità di nuvole sparse intorno al 9%. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +33°C, con una leggera brezza che potrà mitigare il caldo.

In serata, la situazione meteorologica sarà caratterizzata da nubi sparse con una probabilità del 35%. Le temperature si manterranno intorno ai +26°C, offrendo un po’ di sollievo dopo le calde ore diurne.

In conclusione, le previsioni meteo per Martedì 16 Luglio a Vicenza indicano una giornata calda e soleggiata, con un aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio e in serata. Le temperature massime toccheranno i +34°C, mentre la presenza di venti leggeri contribuirà a rendere più sopportabile il caldo. Resta comunque consigliabile proteggersi adeguatamente dai raggi solari e idratarsi a sufficienza.

Tutti i dati meteo di Martedì 16 Luglio a Vicenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +24° perc. +24.3° Assenti 3.4 NO max 3.5 Maestrale 71 % 1011 hPa 4 cielo sereno +23° perc. +23.2° Assenti 3.6 N max 3.4 Tramontana 70 % 1011 hPa 7 cielo sereno +27.8° perc. +28.7° Assenti 1.7 SSE max 1.7 Scirocco 55 % 1012 hPa 10 cielo sereno +31.8° perc. +33.4° Assenti 6.9 S max 9 Ostro 47 % 1012 hPa 13 cielo sereno +33.2° perc. +34.1° prob. 10 % 11.2 SSO max 12.1 Libeccio 40 % 1011 hPa 16 cielo sereno +32.4° perc. +33.7° prob. 10 % 7.3 S max 7.4 Ostro 44 % 1011 hPa 19 nubi sparse +27.7° perc. +29.1° prob. 10 % 3.7 ENE max 4.8 Grecale 61 % 1011 hPa 22 nubi sparse +25.8° perc. +26.2° prob. 1 % 4.9 NNO max 4.5 Maestrale 67 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 05:43 e tramonta alle ore 20:56

