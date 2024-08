Maltempo Campania, tornado a Policastro Bussentino: paura tra i bagnanti | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Ennesima tromba marina di questa giornata di metà agosto segnata dal maltempo in Italia. Questa volta è successo a Policastro Bussentino, in provincia di Salerno, in Campania. La tromba marina è riuscita a raggiungere la terraferma (si può quindi parlare tecnicamente di tornado), seminando il panico in spiaggia. Le immagini condivise sui social mostrano il contatto del vortice con la terraferma, con i venti che hanno sollevato sdraio, ombrelloni e lettini.

Tanta paura tra i bagnanti ma anche per i conducenti di alcuni natanti ancora in mare. Dopo alcuni interminabili minuti, il tornado è sparito e non si segnalano feriti. È poi partito un forte nubifragio che ha creato allagamenti, con danni però molto contenuti.

