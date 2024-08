Meteo Ancona, le previsioni per domani mercoledì 21 agosto

MeteoWeb

Mercoledì 21 Agosto ad Ancona si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Tuttavia, nel corso della serata sono attese precipitazioni leggere.

Mattina e Pomeriggio:

Durante la mattina e il pomeriggio, il cielo ad Ancona sarà sereno con una copertura nuvolosa molto bassa, intorno al 0-3%. Le temperature si manterranno piacevoli, con valori che oscilleranno tra i +24°C e i +27°C. La percezione della temperatura sarà leggermente superiore, ma comunque confortevole. Il vento soffierà da Nord – Nord Ovest a una velocità compresa tra i 11,4 e i 15,5 km/h, con raffiche leggere. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità si attesterà intorno al 65-77%.

Sera e Notte:

Nel tardo pomeriggio e in serata, il cielo resterà per lo più sereno, ma la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, arrivando al 3-7%. Le temperature si abbasseranno leggermente, con valori intorno ai +24°C. Tuttavia, a partire dalle 19:00 sono attese precipitazioni leggere, con intensità crescente fino a 0.32mm. Il vento sarà più debole, con velocità intorno ai 4,6-10,6 km/h provenienti da Ovest – Nord Ovest. L’umidità aumenterà fino all’80%.

Considerazioni Finali:

Le previsioni meteo per Mercoledì 21 Agosto ad Ancona indicano una giornata all’insegna del bel tempo, con temperature gradevoli e cielo sereno. Tuttavia, è consigliabile tenere in considerazione l’arrivo di precipitazioni leggere durante la serata, che potrebbero persistere anche nelle prime ore della notte. Permanete aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti repentini.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 21 Agosto a Ancona

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +22.9° perc. +23.4° Assenti 10.6 ONO max 10.8 Maestrale 81 % 1010 hPa 3 pioggia leggera +22.6° perc. +23.1° 0.12 mm 13.1 O max 13 Ponente 84 % 1010 hPa 6 cielo sereno +24° perc. +24.4° prob. 18 % 11.4 ONO max 14.5 Maestrale 77 % 1010 hPa 9 cielo sereno +26.2° perc. +26.2° prob. 8 % 11.7 NNO max 12.8 Maestrale 69 % 1011 hPa 12 cielo sereno +27.3° perc. +28.9° prob. 4 % 15.5 NNO max 17 Maestrale 65 % 1011 hPa 15 cielo sereno +27.2° perc. +29° prob. 2 % 14.5 NNO max 16.2 Maestrale 67 % 1011 hPa 18 cielo sereno +25.4° perc. +26° prob. 2 % 12.1 NNO max 13 Maestrale 79 % 1011 hPa 21 pioggia leggera +24.6° perc. +25.2° 0.14 mm 4.6 ONO max 5.4 Maestrale 81 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:21 e tramonta alle ore 19:55

