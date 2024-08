Meteo Aosta, le previsioni per domani sabato 17 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 17 Agosto ad Aosta indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili e instabili. Durante la notte e le prime ore del mattino, il cielo sarà per lo più sereno con una leggera copertura nuvolosa, temperature intorno ai +19°C e venti deboli provenienti da ovest. L’umidità si attesterà intorno all’88-89% e la pressione atmosferica intorno ai 1018-1019hPa.

Nel corso della mattina, la situazione meteorologica subirà un cambiamento repentino con l’arrivo di piogge leggere a partire dalle 9:00. Le precipitazioni si intensificheranno gradualmente, portando a una copertura nuvolosa del 57% e temperature in aumento fino a +25,8°C. I venti cambieranno direzione, provenendo da est-nordest con una velocità di 1,2-2,2km/h.

Nel pomeriggio, le piogge diventeranno più consistenti, con precipitazioni moderate che potrebbero persistere fino alla sera. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 90%, le temperature si manterranno intorno ai +20-28,8°C e i venti soffieranno con intensità variabile da sud a ovest, con raffiche leggere.

In serata, le piogge continueranno a interessare la zona con una copertura nuvolosa del 100% e temperature che si manterranno stabili intorno ai +20°C. I venti provenienti da ovest-nordovest saranno deboli, con raffiche di vento leggere.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sabato 17 Agosto ad Aosta prevedono una giornata instabile con piogge intermittenti e temperature gradevoli. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in continuo cambiamento e di essere preparati a precipitazioni anche abbondanti. Restate aggiornati per eventuali variazioni nelle previsioni meteo dei prossimi giorni ad Aosta.

Tutti i dati meteo di Sabato 17 Agosto a Aosta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +18.8° perc. +19° prob. 35 % 3.9 O max 4 Ponente 88 % 1019 hPa 4 cielo sereno +18.2° perc. +18.4° prob. 24 % 2.6 O max 2.8 Ponente 87 % 1018 hPa 7 poche nuvole +22.5° perc. +22.8° prob. 28 % 0.6 O max 1.7 Ponente 76 % 1017 hPa 10 pioggia leggera +27.2° perc. +28° 0.26 mm 1.2 NE max 2.9 Grecale 55 % 1015 hPa 13 pioggia leggera +27.2° perc. +28.2° 0.51 mm 7.1 SSE max 6.8 Scirocco 58 % 1013 hPa 16 pioggia moderata +21.7° perc. +22.3° 3.28 mm 6.8 O max 8.8 Ponente 92 % 1015 hPa 19 pioggia moderata +20.3° perc. +20.8° 1.91 mm 3.6 O max 4 Ponente 93 % 1015 hPa 22 pioggia moderata +20° perc. +20.4° 1.1 mm 5.3 NO max 5.2 Maestrale 91 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:37 e tramonta alle ore 20:30

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.