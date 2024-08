Meteo Belluno, le previsioni per domani domenica 18 agosto

MeteoWeb

Domenica 18 Agosto a Belluno si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche mutevoli e instabili. Le previsioni meteo indicano un’alternanza di piogge leggere, moderate e forti durante l’arco della giornata.

Durante la notte, a partire dalle prime ore, sono attese piogge leggere con una copertura nuvolosa che varia tra il 36% e il 47%. Le temperature si manterranno intorno ai +18°C, con una leggera sensazione di fresco data dalla temperatura percepita.

Al risveglio, la mattina si preannuncia piovosa, con precipitazioni che diventano via via più intense. La copertura nuvolosa raggiunge il 100% e le temperature si alzano fino ai +23°C. Il vento soffia principalmente da sud, con intensità variabile.

Nel corso del pomeriggio, le piogge rimangono costanti, con intensità che diminuisce leggermente ma la copertura nuvolosa resta alta. Le temperature massime si attestano intorno ai +24°C, con una sensazione di umidità che si fa sentire.

In serata, la situazione non migliora: piogge moderate e forti continuano a interessare la zona di Belluno. La copertura nuvolosa si mantiene elevata e le temperature scendono gradualmente, arrivando a +18°C verso le 23:00.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 18 Agosto a Belluno indicano una giornata all’insegna della pioggia e delle nuvole. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in evoluzione e di attrezzarsi di conseguenza per affrontare una giornata umida e fresca. Resta aggiornato sulle previsioni meteo per i prossimi giorni per pianificare al meglio le tue attività all’aperto a Belluno.

Tutti i dati meteo di Domenica 18 Agosto a Belluno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +18.7° perc. +19° prob. 24 % 8.8 N max 7.2 Tramontana 91 % 1011 hPa 4 nubi sparse +18.2° perc. +18.4° prob. 33 % 8.9 N max 7.7 Tramontana 91 % 1010 hPa 7 pioggia leggera +22.3° perc. +22.8° 0.3 mm 0.5 SO max 2.9 Libeccio 83 % 1009 hPa 10 pioggia moderata +23.8° perc. +24.4° 1.35 mm 6.1 S max 7.2 Ostro 81 % 1009 hPa 13 pioggia moderata +24.4° perc. +24.9° 1.21 mm 6.6 S max 8.4 Ostro 76 % 1008 hPa 16 pioggia leggera +22.7° perc. +23.2° 0.41 mm 2.4 SO max 3.2 Libeccio 81 % 1007 hPa 19 forte pioggia +18.6° perc. +19.1° 5.86 mm 4.2 NE max 9.4 Grecale 98 % 1008 hPa 22 pioggia leggera +18.5° perc. +18.9° 0.78 mm 8.2 N max 12.8 Tramontana 96 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:18 e tramonta alle ore 20:10

