Meteo Bolzano, le previsioni per domani venerdì 30 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 30 Agosto a Bolzano prevedono condizioni stabili e soleggiate per l’intera giornata. La temperatura massima raggiungerà i 32,6°C nel primo pomeriggio, mentre la minima si attesterà intorno ai 19,1°C durante le prime ore del mattino.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa intorno al 8% e le temperature si manterranno intorno ai 20°C. Il vento soffierà da Est – Nord Est con una velocità di circa 4-5km/h.

Al risveglio, al mattino, il cielo sarà ancora sereno con una copertura nuvolosa intorno al 6% e le temperature saliranno gradualmente fino a superare i 28°C verso le ore 10:00. Il vento sarà debole, con una velocità intorno ai 3km/h, proveniente da Sud Ovest.

Nel pomeriggio, il sole continuerà a splendere su Bolzano con una copertura nuvolosa intorno al 5%. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 32°C, con una leggera brezza proveniente da Sud – Sud Ovest con raffiche fino a 8km/h.

In serata, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa intorno al 8% e le temperature si abbasseranno gradualmente fino a raggiungere i 20°C verso le ore 23:00. Il vento sarà sempre leggero, proveniente da Nord Est con una velocità di circa 4-5km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 30 Agosto a Bolzano indicano una giornata caratterizzata da condizioni di bel tempo, con cielo sereno e temperature estive. Si consiglia di godersi una giornata all’aperto, magari approfittando di un picnic in uno dei meravigliosi parchi della città. Restate aggiornati per ulteriori informazioni sul meteo dei prossimi giorni a Bolzano.

Tutti i dati meteo di Venerdì 30 Agosto a Bolzano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +20° perc. +19.9° Assenti 4.6 NE max 5.1 Grecale 73 % 1021 hPa 4 cielo sereno +19.1° perc. +19° Assenti 4.5 NE max 5.1 Grecale 76 % 1021 hPa 7 cielo sereno +24.6° perc. +24.7° Assenti 1.6 NNE max 3.3 Grecale 58 % 1021 hPa 10 cielo sereno +30.4° perc. +30.5° Assenti 4.2 SO max 4.2 Libeccio 42 % 1019 hPa 13 cielo sereno +32.6° perc. +32.1° prob. 32 % 6.3 SSO max 6.7 Libeccio 34 % 1017 hPa 16 cielo sereno +30.9° perc. +31.4° prob. 42 % 6.9 SSO max 11.4 Libeccio 44 % 1016 hPa 19 cielo sereno +22.8° perc. +22.9° prob. 6 % 4.6 E max 4.7 Levante 71 % 1020 hPa 22 cielo sereno +21.2° perc. +21.3° prob. 2 % 4.4 ENE max 5.4 Grecale 73 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:36 e tramonta alle ore 19:52

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.