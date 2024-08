Meteo Enna, le previsioni per la prossima settimana 12 – 15 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Enna mostrano una settimana stabile e soleggiata. Le temperature si manterranno elevate, con cieli sereni e assenza di precipitazioni. Il vento sarà prevalentemente leggero, con una percezione di calore costante. L’umidità sarà contenuta, rendendo l’atmosfera piacevole per le attività all’aperto. Un periodo ideale per godersi le giornate di metà agosto con condizioni climatiche favorevoli.

Lunedì 12 Agosto

Notte

Durante la notte a Enna, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +23,7°C, con una leggera sensazione termica di +23,4°C. Il vento soffierà a 4,4km/h provenendo da Nord, senza raffiche di vento. Le precipitazioni e l’umidità saranno assenti, mentre la pressione atmosferica sarà di 1016hPa.

Mattina

La mattina si prevede un cielo sereno con copertura nuvolosa al 0%. Le temperature saliranno fino a +32°C, con una percezione di calore di +30,2°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 6,6km/h proveniente da Sud – Sud Est. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità si attesterà al 23%. La pressione atmosferica sarà di 1014hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo rimarrà sereno, senza nuvole, con temperature che raggiungeranno i +34,4°C e una sensazione termica di +32,4°C. Il vento aumenterà leggermente, arrivando a soffiare a 11km/h da Sud. Le precipitazioni e l’umidità resteranno assenti, mentre la pressione atmosferica sarà di 1012hPa.

Sera

In serata il cielo sarà ancora sereno con una leggera copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si attesteranno sui +25,6°C, con una percezione di calore di +25,5°C. Il vento sarà debole, a 2,4km/h proveniente da Sud. L’umidità aumenterà leggermente al 50%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1014hPa.

Martedì 13 Agosto

Notte

Durante la notte a Enna, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +24,5°C, con una leggera sensazione termica di +24,4°C. Il vento soffierà a 3,4km/h provenendo da Nord – Nord Ovest, senza raffiche di vento. Le precipitazioni e l’umidità saranno assenti, mentre la pressione atmosferica sarà di 1013hPa.

Mattina

La mattina si prevede un cielo sereno con copertura nuvolosa al 0%. Le temperature saliranno fino a +32°C, con una percezione di calore di +30,5°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 5,2km/h proveniente da Sud Ovest. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità si attesterà al 27%. La pressione atmosferica sarà di 1012hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo rimarrà sereno, senza nuvole, con temperature che raggiungeranno i +34,2°C e una sensazione termica di +32,6°C. Il vento aumenterà leggermente, arrivando a soffiare a 14,5km/h da Sud Ovest. Le precipitazioni e l’umidità resteranno basse, mentre la pressione atmosferica sarà di 1010hPa.

Sera

In serata il cielo sarà ancora sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si attesteranno sui +26,2°C, con una percezione di calore di +26,2°C. Il vento sarà debole, a 3,6km/h proveniente da Nord – Nord Est. L’umidità sarà del 44%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1012hPa.

Mercoledì 14 Agosto

Notte

Durante la notte a Enna, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +24,6°C, con una leggera sensazione termica di +24,4°C. Il vento soffierà a 3,5km/h provenendo da Nord – Nord Ovest, senza raffiche di vento. Le precipitazioni e l’umidità saranno basse, mentre la pressione atmosferica sarà di 1012hPa.

Mattina

La mattina si prevede un cielo sereno con copertura nuvolosa al 0%. Le temperature saliranno fino a +33,1°C, con una percezione di calore di +31°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 7,8km/h proveniente da Sud – Sud Ovest. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità si attesterà al 20%. La pressione atmosferica sarà di 1012hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo rimarrà sereno, senza nuvole, con temperature che raggiungeranno i +34,9°C e una sensazione termica di +32,6°C. Il vento sarà moderato, soffiando a 16,3km/h da Sud Ovest. Le precipitazioni e l’umidità resteranno basse, mentre la pressione atmosferica sarà di 1010hPa.

Sera

In serata il cielo sarà ancora sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si attesteranno sui +26,5°C, con una percezione di calore di +26,5°C. Il vento sarà debole, a 1,8km/h proveniente da Ovest – Sud Ovest. L’umidità sarà del 43%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1014hPa.

Giovedì 15 Agosto

Notte

Durante la notte a Enna, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +24,9°C, con una leggera sensazione termica di +24,7°C. Il vento soffierà a 4,5km/h provenendo da Nord, senza raffiche di vento. Le precipitazioni e l’umidità saranno basse, mentre la pressione atmosferica sarà di 1013hPa.

Mattina

La mattina si prevede un cielo sereno con copertura nuvolosa al 0%. Le temperature saliranno fino a +33,1°C, con una percezione di calore di +31,3°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 6,9km/h proveniente da Sud. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità si attesterà al 23%. La pressione atmosferica sarà di 1014hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo rimarrà sereno, senza nuvole, con temperature che raggiungeranno i +35,2°C e una sensazione termica di +32,8°C. Il vento sarà moderato, soffiando a 13,2km/h da Sud – Sud Ovest. Le precipitazioni e l’umidità resteranno basse, mentre la pressione atmosferica sarà di 1011hPa.

Sera

In serata il cielo sarà ancora sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si attesteranno sui +26°C, con una percezione di calore di +26°C. Il vento sarà debole, a 2,3km/h proveniente da Nord – Nord Est. L’umidità sarà del 45%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1014hPa.

Conclusioni

Le previsioni meteo per Enna indicano una settimana all’insegna del bel tempo, con cieli sereni e temperature in aumento. Le giornate saranno caratterizzate da una leggera brezza e bassi livelli di umidità, ideali per godersi le giornate di metà agosto. Restate aggiornati per eventuali cambiamenti nelle previsioni e godetevi il clima estivo!

