Meteo, le temperature massime di oggi: Firenze ancora una volta la più calda | DATI

Un’altra giornata caratterizzata da temperature elevate, specialmente nelle zone interne del Centro-Nord, dove il caldo si è fatto sentire in modo particolarmente intenso. Tuttavia, a differenza di altre giornate recenti, non si sono registrati record di temperatura estremi; solo pochissime località hanno superato la soglia dei quaranta gradi centigradi. Al contrario, lungo le coste del Centro-Sud, le temperature sono state più miti, offrendo un po’ di sollievo rispetto al caldo opprimente che ha colpito le aree più interne. Di seguito, le temperature massime registrate oggi, lunedì 12 agosto, in alcune località italiane.

+41°C a Firenze

a Firenze +40°C a Siena, Foligno, Terni, Abbasanta

a Siena, Foligno, Terni, Abbasanta +39°C a Perugia, Marsciano, Spoleto, Todi, Viterbo, Roma

a Perugia, Marsciano, Spoleto, Todi, Viterbo, Roma +38°C a Ferrara, Bologna, Pisa, Montepulciano, Macerata, Fermo, Latina, Postiglione

a Ferrara, Bologna, Pisa, Montepulciano, Macerata, Fermo, Latina, Postiglione +37°C a Vicenza, Argenta, Asciano, Tivoli, Ascoli Piceno, Gaeta, Cosenza

a Vicenza, Argenta, Asciano, Tivoli, Ascoli Piceno, Gaeta, Cosenza +36°C ad Acqui Terme, Novi Ligure, Rapallo, Savona, Genova, Amandola, Norcia, L’Aquila

ad Acqui Terme, Novi Ligure, Rapallo, Savona, Genova, Amandola, Norcia, L’Aquila +35°C a Comacchio, Avezzano, Napoli

a Comacchio, Avezzano, Napoli +34°C a Savona, Piacenza, Oblia

a Savona, Piacenza, Oblia +33°C a Venezia, Pavullo nel Frignano, Viareggio, Tarquinia, Pescara, Formia, Lecce, Palermo, Catania

a Venezia, Pavullo nel Frignano, Viareggio, Tarquinia, Pescara, Formia, Lecce, Palermo, Catania +32°C a Ladispoli, Martina Franca

a Ladispoli, Martina Franca +31°C a Civitavecchia

