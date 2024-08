Meteo Monopoli, le previsioni per domani giovedì 8 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 8 Agosto a Monopoli si presentano con condizioni stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Le prime ore del mattino saranno caratterizzate da un cielo sereno e temperature gradevoli, con valori intorno ai 27-28°C. La copertura nuvolosa sarà quasi assente, con un’umidità che si attesterà intorno al 65% e una pressione atmosferica di 1011hPa.

Durante la mattina, il cielo resterà sereno e le temperature aumenteranno gradualmente, con valori che potranno superare i 30°C. Il vento soffierà da nord con intensità variabile, mantenendo comunque condizioni di ventilazione leggera.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno con una leggera presenza di nuvole sparse, che potrebbero aumentare verso sera. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 30-31°C, con un aumento dell’umidità e una leggera diminuzione della pressione atmosferica.

In serata, è previsto un aumento della copertura nuvolosa, con cielo parzialmente coperto e temperature che si manterranno intorno ai 28°C. Il vento potrebbe intensificarsi leggermente, con raffiche fino a 32km/h provenienti da ovest-nord-ovest.

In conclusione, le previsioni meteo per Giovedì 8 Agosto a Monopoli indicano una giornata all’insegna del sole e delle temperature estive, con un leggero aumento della nuvolosità verso sera. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni del vento e alla possibile instabilità atmosferica nelle ore serali. Resta comunque confermata la tendenza a condizioni meteo stabili per i prossimi giorni a Monopoli.

Tutti i dati meteo di Giovedì 8 Agosto a Monopoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +27.3° perc. +28.9° Assenti 2.8 NNO max 3.6 Maestrale 65 % 1011 hPa 4 cielo sereno +27° perc. +28.3° Assenti 4.1 O max 5.2 Ponente 62 % 1011 hPa 7 cielo sereno +29.7° perc. +31.3° Assenti 10.3 NO max 11.4 Maestrale 55 % 1012 hPa 10 cielo sereno +30.6° perc. +32.8° Assenti 16.6 N max 15.9 Tramontana 55 % 1012 hPa 13 cielo sereno +30° perc. +32.7° Assenti 20 N max 22.4 Tramontana 59 % 1011 hPa 16 poche nuvole +29.5° perc. +31.5° prob. 11 % 4.6 O max 8.3 Ponente 58 % 1011 hPa 19 cielo coperto +28.4° perc. +30.5° prob. 8 % 17.2 ONO max 27 Maestrale 64 % 1012 hPa 22 nubi sparse +27.4° perc. +29.7° Assenti 13.1 NO max 18.8 Maestrale 72 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 05:56 e tramonta alle ore 19:55

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.