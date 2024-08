Meteo Monopoli, le previsioni per la prossima settimana 12 – 15 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Monopoli indicano cielo sereno e temperature gradevoli nei prossimi giorni. Le brezze leggere da varie direzioni manterranno un clima piacevole, con un’umidità media. Le condizioni rimarranno stabili, ideali per godersi le giornate estive senza variazioni significative.

Lunedì 12 Agosto

Nella notte a Monopoli il cielo sarà sereno con una temperatura di +26,8°C e una leggera brezza proveniente da Ovest – Nord Ovest con velocità di 13,1km/h. L’umidità si attesterà al 63% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

Durante la mattina il meteo sarà caratterizzato da cielo sereno, con temperature in aumento fino a raggiungere i +30°C intorno alle ore 10:00. La brezza leggera proveniente da Nord accompagnerà la giornata, mantenendo l’umidità intorno al 53%.

Nel pomeriggio il cielo resterà sereno, con temperature che si manterranno intorno ai +30°C. La brezza leggera proveniente da Nord contribuirà a mantenere condizioni atmosferiche piacevoli, con un’umidità al 52% e una pressione di 1011hPa.

In serata le condizioni rimarranno stabili, con cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno ai +28,5°C. La brezza leggera proveniente da Ovest favorirà un calo dell’umidità al 58%.

Martedì 13 Agosto

Durante la notte il cielo sarà sereno, con temperature che si manterranno intorno ai +27,9°C e una brezza leggera proveniente da Sud Ovest. L’umidità sarà al 56% con una pressione di 1010hPa.

La mattina sarà caratterizzata da cielo sereno e temperature in aumento fino a raggiungere i +31°C intorno alle ore 10:00. La brezza leggera proveniente da Nord – Nord Est accompagnerà la giornata, mantenendo l’umidità al 53%.

Nel pomeriggio il meteo resterà stabile, con cielo sereno e temperature che si manterranno intorno ai +31°C. La brezza leggera proveniente da Nord – Nord Est contribuirà a mantenere condizioni atmosferiche gradevoli, con un’umidità al 52% e una pressione di 1010hPa.

In serata le condizioni saranno simili, con cielo sereno e temperature intorno ai +28°C. La brezza leggera proveniente da Nord – Nord Ovest favorirà un aumento dell’umidità al 70%.

Mercoledì 14 Agosto

Durante la notte il cielo sarà sereno, con temperature intorno ai +27°C e una brezza leggera proveniente da Ovest – Nord Ovest. L’umidità sarà al 74% con una pressione di 1010hPa.

La mattina sarà caratterizzata da cielo sereno e temperature in aumento fino a raggiungere i +31,5°C intorno alle ore 12:00. La brezza proveniente da Nord – Nord Est accompagnerà la giornata, mantenendo l’umidità al 50%.

Nel pomeriggio il meteo resterà stabile, con cielo sereno e temperature che si manterranno intorno ai +31,4°C. La brezza leggera proveniente da Nord Est contribuirà a mantenere condizioni atmosferiche piacevoli, con un’umidità al 49% e una pressione di 1010hPa.

In serata le condizioni saranno simili, con cielo sereno e temperature intorno ai +28,5°C. La brezza leggera proveniente da Nord Ovest favorirà un aumento dell’umidità al 56%.

Giovedì 15 Agosto

Durante la notte il cielo sarà sereno, con temperature intorno ai +28,3°C e una brezza leggera proveniente da Nord Ovest. L’umidità sarà al 57% con una pressione di 1012hPa.

La mattina sarà caratterizzata da cielo sereno e temperature in aumento fino a raggiungere i +30,6°C intorno alle ore 09:00. La brezza proveniente da Nord accompagnerà la giornata, mantenendo l’umidità al 55%.

Nel pomeriggio il meteo resterà stabile, con cielo sereno e temperature che si manterranno intorno ai +30,6°C. La brezza proveniente da Nord contribuirà a mantenere condizioni atmosferiche gradevoli, con un’umidità al 55% e una pressione di 1014hPa.

In serata le condizioni saranno simili, con cielo sereno e temperature intorno ai +28,4°C. La brezza leggera proveniente da Ovest – Nord Ovest favorirà un aumento dell’umidità al 56%.

