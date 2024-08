Meteo Pescara, le previsioni per domani domenica 11 agosto

MeteoWeb

Domenica 11 Agosto a Pescara si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e temperature piuttosto elevate. Le prime ore della mattina vedranno la presenza di nubi sparse, ma nel corso della giornata il cielo si presenterà completamente sereno, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno allo 0%.

Meteo a Pescara per Domenica 11 Agosto:

Mattina: Le prime ore della giornata saranno caratterizzate da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 61% alle 06:00, che diminuirà progressivamente fino a raggiungere il cielo sereno alle 09:00. Le temperature si manterranno intorno ai +28-31°C, con una percezione leggermente superiore.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà completamente sereno, con temperature che raggiungeranno i +32°C alle 14:00. La percezione della temperatura sarà leggermente più alta, attestandosi intorno ai +33-34°C. Il vento soffierà da Nord Est con intensità variabile tra i 9,9 e i 14,5 km/h.

Sera: Anche in serata il cielo rimarrà sereno, con temperature che si abbasseranno leggermente, ma si manterranno comunque piacevoli, intorno ai +27-29°C. Il vento sarà più leggero, con una direzione che varierà da Ovest a Sud Ovest.

Considerazioni Finali:

Le previsioni meteo per Domenica 11 Agosto a Pescara indicano una giornata di sole e caldo, con temperature estive e cielo sereno per gran parte della giornata. Le condizioni meteo si preannunciano stabili anche per i prossimi giorni, con temperature che dovrebbero mantenersi su valori simili. È consigliabile proteggersi adeguatamente dal sole e idratarsi a sufficienza, considerando le temperature elevate previste.

Tutti i dati meteo di Domenica 11 Agosto a Pescara

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +27° perc. +27.4° Assenti 9.4 OSO max 9.8 Libeccio 49 % 1018 hPa 3 cielo coperto +26.8° perc. +27° Assenti 6.3 O max 6.8 Ponente 46 % 1017 hPa 6 nubi sparse +28.9° perc. +28.6° Assenti 4.5 ONO max 5.3 Maestrale 42 % 1018 hPa 9 cielo sereno +31.1° perc. +31° Assenti 10.4 NNE max 9 Grecale 40 % 1018 hPa 12 cielo sereno +31.9° perc. +33.3° Assenti 14.5 NE max 11.1 Grecale 46 % 1017 hPa 15 cielo sereno +32.1° perc. +33.6° Assenti 10.5 ENE max 9.3 Grecale 46 % 1015 hPa 18 cielo sereno +29.2° perc. +30.7° Assenti 3.7 ENE max 3.9 Grecale 55 % 1014 hPa 21 cielo sereno +27.8° perc. +29° Assenti 3.3 SO max 3.3 Libeccio 58 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:09 e tramonta alle ore 20:06

