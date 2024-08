Meteo Vicenza, le previsioni per il weekend 23 – 25 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Vicenza indicano cieli sereni e temperature in aumento nel fine settimana. Le condizioni saranno ideali per attività all’aperto. Si prevedono temperature elevate con punte di +33,3°C nel pomeriggio di Domenica. Il vento sarà leggero provenendo da diverse direzioni. Si consiglia di proteggersi dal sole e di idratarsi regolarmente, specialmente nelle ore più calde. Buon weekend!

Venerdì 23 Agosto

Notte

Durante la notte a Vicenza, si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa del 53%. Le temperature si attesteranno intorno ai +23,2°C, con una percezione di +23,4°C. Il vento soffierà a 4,5km/h provenendo da Nord – Nord Ovest, con raffiche di vento fino a 4,4km/h. L’umidità sarà del 72% e la pressione atmosferica sarà di 1014hPa.

Mattina

La mattina sarà caratterizzata da poche nuvole con una copertura nuvolosa dell’11%. Le temperature saliranno fino a +29,5°C, con una percezione di +30,5°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 3,1km/h proveniente da Sud – Sud Est. L’umidità sarà del 51% e la pressione atmosferica si manterrà a 1015hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dell’8%. Le temperature raggiungeranno i +32,8°C, con una percezione di +31,8°C. Il vento aumenterà leggermente fino a 6,3km/h provenendo da Sud. L’umidità sarà del 44% e la pressione atmosferica sarà di 1014hPa.

Sera

In serata il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa del 7%. Le temperature si attesteranno intorno ai +24,8°C, con una percezione di +25,1°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 5,2km/h proveniente da Nord. L’umidità sarà del 71% e la pressione atmosferica si manterrà a 1016hPa.

Sabato 24 Agosto

Notte

Durante la notte a Vicenza, si prevedono poche nuvole con una copertura nuvolosa del 23%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +24°C, con una percezione di +24,3°C. Il vento soffierà a 5,5km/h provenendo da Nord, con raffiche di vento fino a 6,3km/h. L’umidità sarà del 73% e la pressione atmosferica sarà di 1016hPa.

Mattina

La mattina sarà caratterizzata da cielo sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature saliranno fino a +30°C, con una percezione di +31,1°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 4,3km/h proveniente da Est – Sud Est. L’umidità sarà del 50% e la pressione atmosferica si manterrà a 1017hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature raggiungeranno i +33°C, con una percezione di +34,1°C. Il vento aumenterà leggermente fino a 6,8km/h provenendo da Sud Est. L’umidità sarà del 41% e la pressione atmosferica sarà di 1016hPa.

Sera

In serata il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature si attesteranno intorno ai +25,6°C, con una percezione di +26°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 6,3km/h proveniente da Nord. L’umidità sarà del 64% e la pressione atmosferica si manterrà a 1016hPa.

Domenica 25 Agosto

Notte

Durante la notte a Vicenza, si prevede un cielo sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +24,4°C, con una percezione di +24,7°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 5,3km/h proveniente da Nord – Nord Ovest. L’umidità sarà del 69% e la pressione atmosferica sarà di 1016hPa.

Mattina

La mattina sarà caratterizzata da cielo sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature saliranno fino a +30°C, con una percezione di +31,4°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 4,5km/h proveniente da Sud – Sud Ovest. L’umidità sarà del 47% e la pressione atmosferica si manterrà a 1015hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo sarà nubi sparse con una copertura nuvolosa del 27%. Le temperature raggiungeranno i +33,3°C, con una percezione di +34°C. Il vento aumenterà leggermente fino a 7,1km/h provenendo da Sud – Sud Ovest. L’umidità sarà del 39% e la pressione atmosferica sarà di 1014hPa.

Sera

In serata il cielo presenterà nubi sparse con una copertura nuvolosa del 69%. Le temperature si attesteranno intorno ai +32,3°C, con una percezione di +32,4°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 4,7km/h proveniente da Sud. L’umidità sarà del 38% e la pressione atmosferica si manterrà a 1012hPa.

Conclusioni

Il fine settimana a Vicenza si prospetta all’insegna del bel tempo, con cieli sereni e temperature in aumento. Le condizioni meteo saranno ideali per trascorrere del tempo all’aperto e godersi le bellezze della città e dei suoi dintorni. Ricordate di proteggervi adeguatamente dal sole e di idratarvi regolarmente, specialmente nelle ore più calde della giornata. Buon weekend a tutti!

