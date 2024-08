Previsioni Meteo Altamura: il bollettino per domani lunedì 12 agosto

MeteoWeb

Lunedì 12 Agosto a Altamura si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate per l’intera giornata. Le temperature saranno in aumento durante la mattina, raggiungendo valori elevati nel pomeriggio, per poi diminuire leggermente verso sera.

Nel dettaglio, la mattina si presenterà con cielo sereno e una temperatura che partirà da +26,9°C alle 06:00 per arrivare a +35,2°C alle 11:00. La pomeriggio sarà caratterizzata da un cielo limpido, con temperature che si manterranno elevate, toccando i +36,2°C alle 14:00 e 15:00. Durante la sera, il cielo resterà sereno e le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai +27,5°C alle 21:00.

Le previsioni del tempo indicano una copertura nuvolosa pari al 0% per l’intera giornata, con venti di intensità variabile che non supereranno i 15,6km/h. L’umidità si manterrà intorno al 20-30%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile sui 1010-1015hPa.

In base alla situazione attuale, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Altamura si confermano all’insegna del bel tempo e delle temperature elevate. Si consiglia di prestare attenzione alle ore più calde della giornata e di proteggersi adeguatamente dai raggi solari.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +24.2° perc. +23.8° Assenti 5.8 NNO max 6.7 Maestrale 45 % 1015 hPa 4 cielo sereno +23.3° perc. +22.9° Assenti 6 NO max 6.7 Maestrale 47 % 1014 hPa 7 cielo sereno +28.9° perc. +28° Assenti 8 NO max 8.1 Maestrale 34 % 1014 hPa 10 cielo sereno +34.1° perc. +32.2° Assenti 5 NE max 4.8 Grecale 21 % 1013 hPa 13 cielo sereno +36.2° perc. +34.2° Assenti 9 NE max 7.7 Grecale 18 % 1011 hPa 16 cielo sereno +33.9° perc. +32.1° Assenti 15.3 ENE max 14.7 Grecale 23 % 1011 hPa 19 cielo sereno +28.6° perc. +27.8° Assenti 4.1 ESE max 4.6 Scirocco 33 % 1011 hPa 22 cielo sereno +27° perc. +26.6° Assenti 2.4 O max 2.7 Ponente 34 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:04 e tramonta alle ore 19:52

