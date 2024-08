Previsioni Meteo Altamura: il bollettino per domani lunedì 19 agosto

MeteoWeb

Lunedì 19 Agosto a Altamura, le previsioni meteo indicano condizioni instabili con piogge intermittenti durante l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà molto elevata, con cielo coperto per gran parte della giornata.

Durante la notte, si prevede pioggia leggera con una temperatura che si attesterà intorno ai +21,7°C. La velocità del vento sarà di circa 3,8km/h proveniente da Sud.

Al mattino, la pioggia leggera continuerà a interessare la zona con temperature in lieve aumento, arrivando a +27,5°C verso le 11:00. Il vento soffierà da Est – Nord Est con una velocità di 9,1km/h.

Nel pomeriggio, la pioggia si intensificherà, diventando moderata con valori di precipitazioni più consistenti. La temperatura massima si attesterà sui +27,5°C con venti provenienti da Est – Sud Est a 13,9km/h.

In sera, la pioggia continuerà a interessare Altamura con cielo coperto e temperature che si manterranno intorno ai +20°C. Il vento sarà prevalentemente da Ovest – Nord Ovest con una velocità di 5,2km/h.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni atmosferiche con una diminuzione delle precipitazioni e un graduale aumento delle temperature a Altamura. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti repentini.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +21.7° perc. +21.7° 0.25 mm 3.8 S max 5 Ostro 69 % 1008 hPa 3 cielo coperto +21.7° perc. +21.8° prob. 33 % 4.6 OSO max 6.3 Libeccio 71 % 1007 hPa 6 cielo coperto +22.2° perc. +22.2° prob. 25 % 5.4 ONO max 7.6 Maestrale 68 % 1008 hPa 9 pioggia leggera +25.7° perc. +25.8° 0.97 mm 4.6 ENE max 6 Grecale 53 % 1009 hPa 12 pioggia leggera +27.5° perc. +27.6° 0.26 mm 8.9 ENE max 9.1 Grecale 45 % 1008 hPa 15 pioggia moderata +25° perc. +25.1° 2.13 mm 4.2 NE max 12.2 Grecale 59 % 1008 hPa 18 pioggia leggera +19.7° perc. +19.5° 0.59 mm 8 E max 14.9 Levante 68 % 1010 hPa 21 cielo coperto +20.2° perc. +20° prob. 20 % 4.4 ONO max 5.2 Maestrale 64 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:11 e tramonta alle ore 19:42

